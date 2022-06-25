مصر.. حكم قضائي لصالح رانيا يوسف ضد نزار الفارس‎‎

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض خمسة ملايين جنيه مصري ( نحو 267 ألف دولار )، بتهمة السب والقذف.

وأقام الدعوى المحامي المصري هيثم عباس بصفته وكيلا عن نزار الفارس، وطالب بخمسة ملايين جنيه، تعويضا لموكله عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير بحق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي عقب لقاء تلفزيوني شهير بينهما في قناة الرشيد العراقية.

وجاء في الدعوى، أن ”نزار الفارس بارك لرانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وأنه (بلا شرف) وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا“.

وكانت رانيا يوسف أثارت حالة من الجدل، بعد لقائها مع الإعلامي نزار الفارس عبر فضائية ”الرشيد“ العراقية، وتطرقت فيه إلى الحديث عن جسدها بشكل أثار تحفظ الشارع المصري، واعتبره كثيرون إساءة إلى الفن والفنانين، ما دفع بعض المحامين إلى تقديم بلاغات ضدها وإقامة دعاوى لمقاضاتها.

وقضت محكمة جنح قصر النيل بالعاصمة القاهرة في 21 فبراير/ شباط 2021، ببراءة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات ذلك اللقاء.