نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية وتعتذر عن حفل جدة بالسعودية

أعلنت الفنانة نوال الكويتية، اليوم السبت، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دفعتها للاعتذار عن إحياء حفل كان مقررا إقامته في السعودية بداية الشهر المقبل، ضمن فعاليات موسم جدة.

وقالت نوال الكويتية في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع تويتر، إن الوعكة الصحية التي ألمت بها ”خفيفة“، ولكنها لن تستطيع أن تحيي الحفل.

وقدمت الفنانة الكويتية، اعتذارها للجمهور، إذ كتبت: “جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا وأرجو تقبّل اِعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب”.

جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا

وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب

💙💙💙💙 — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 25, 2022

جدير بالذكر أن نوال شاركت مؤخراً في عدة حفلات في السعودية، وتسببت في إثارة الجدل في أكثر من مناسبة، كان من بينهم أزمة صورها في آذار/ مارس الماضي مع حارس مرمى المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع على هامش إحدى الحفلات.

وكان محمد الدعيع نشر فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، حينها، وهو يجلس بجانب نوال ويحيط كتفيها بذراعه: ”هذه الفنانة اللي قلتلك عنها، هذه اللي أحبها، وأموت فيها“، لترد نوال عليه: ”يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضيًا“، في إشارة منها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وانهالت الانتقادات على الدعيع لظهوره بهذا الشكل مع الفنانة الكويتية؛ ما دفعه إلى الرد بشكل قاس على متابعيه، متسببا بمزيد من الجدل.