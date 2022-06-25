المدون الأردني حمودة حسين يهدد فنانة عربية.. هل يقصد الكويتية روان بن حسين؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله المدون الأردني حمودة حسين وهو يهدد فنانة عربية لم يذكر اسمها؛ بسبب تطاولها عليه وعلى صديقته الفنانة جليلة المغربية.

ورجح نشطاء عبر حسابات مختلفة أن الفنانة المقصودة هي الكويتية روان بن حسين.

وظهر حمودة حسين في الفيديو وهو يقود سيارته ويتحدث موجها عبارات التهديد لفنانة لم يذكر اسمها قائلا: ”إذا صرلي فترة ساكت ومش طالع عم بحكي، وعم أطلع مؤدب ومن زمان كتير ما طلعت رديت على حدا حكى علينا، فهاد ما بيعني أني كتير محترم، أنا محترم مع الناس المحترمين، بس مع الناس القليلين حياء زيك، مش محترم أبدًا“.

وأضاف المدون الأردني: ”شوفي إذا أنا وجليلة ستك وتاج راسك ساكتين لك.. هذا لا يعني إنه أنتِ تتمادي.. هذا لا يعني أنه إحنا ما منعرف نرد عليكِ.. هلأ أنا حكيت مع جليلة ما تنزل من قيمتها وترد عليكِ.. عشان أنا أرد لأنه أنتِ ما حكيتي على جليلة بس.. لأ وحكيتي عليِّ.. أعطيني شوية وقت وراح أرد عليكِ وأبارك لك بـ أغنيتك الجديدة على طريقتي.. حبارك لك بطريقة كتير حلوة“.

وتابع: ”كتير بعرف أرد على أشكالك.. وإذا أنتِ مفكرة حالك إنسانة كتير مهمة في المجتمع، فـ غلطانة، ستك وتاج راسك جليلة كندرتها أهم من وجهك“.

وأشارت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير بأن حمودة حسين يقصد بالفنانة الذي وجه لها تهديدات العارضة والفنانة الكويتية روان بن حسين، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان ”واحدة استثنائية“، وكان بينها وبين جليلة المغربية بعض المناوشات.

وكانت روان بن حسين كشفت مؤخرا شروط زواجها من جديد، في لقاء مرئي مع جريدة ”القبس“ الكويتية، وأنها ”لا تمانع في الزواج من جديد“، ولكن مع من وصفته بـ“الشخص الصح“، الذي يخاف على ابنتها مثل خوفه عليها.