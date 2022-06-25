عارفة عبد الرسول تعتذر بعد سخريتها من عرض مسرحي

اعتذرت الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول، عن سخريتها من أحد العروض المسرحية والقائمين عليه من مخرج وممثلين، في منشور لها عبر فيسبوك، رغم عدم حضورها العرض.

وقالت عبدالرسول في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا حزينة وفي شدة الألم، عارفين البوست اللي كتبته عن المسرحية المحسودة والإسهال ومش عارف أيه، زملائي زعلوا منه جدااا وافتكروا إنى بتريق ع المسرحية اللي لسه ماشوفتهاش”.

وأكدت الفنانة المصرية، أنها لم تشاهد تلك المسرحية وأن حديثها من باب المداعبة، مقدمة اعتذارها لزملائها بالقول: “أنا أسفه جدا حقكم على راسي من فوق، وأصلا النية خير، وما فيش أبداً اللي يخليني اتكلم وحش عن العرض، أنا لسه ماشوفتوش”.

وشددت على أنها لن تحذف منشورها الذي أغضب زملاءها لأنها “لم تعتد أن تتراجع عن حديث أو كلام صدر عنها”، مشيرة إلى أنها ستقدم الاعتذار لكافة طاقم العمل كل شخص بمفردة حتى تتأكد من تلاشي المشكلة.

وكتبت: ”أنا مش هشيل البوست لسببين، ما تعودتش أقول كلمة وأرجع فيها، ثانيا يمكن أصحابي يشوفوه تاني ويحاولوا يلاقوا النكتة اللي قلبت غم، آسفه في غاية الأسف“.

وكانت عارفة عبدالرسول كتبت منشورا أمس الجمعة، هاجمت فيه أحد العروض المسرحية التي لم تسمه، مبدية انزعاجها من دعوتها لحضور بعض الأعمال الضعيفة فنياً والتي تجبر على حضورها والإشادة بها فقط لمجرد المجاملة لأصدقائها.

وفي المنشور أبدت “عبدالرسول” استغرابها من اعتقاد بعض الممثلين من الأعمال الفنية تتعرض للحسد وبالتالي تتراجع إيراداتها ومشاهدتها وليس ضعف مستواها الفني.

وكتب الفنانة المصرية قائلة: “عمري ما اعتقدت فى الحسد عشان ما حطش في بالي واتعب وفي نفس الوقت بحافظ على صحتي النفسية، كمان بحب أصحابي وبحب الناس وطبيعي معظم أصحابي ليهم علاقة بالميديا، ألاقي صديق يدعوني لعرض مسرحي، لو عندي وقت بروح وأنا عارفة إنى حتزنق لمدة ساعتين فى عرض ممل وطبعا احتفالا بيا بيقعدوني صف أول بتدبس”.

وأضافت: “طبعا يطلبوا مني أقول حاجة عن العرض ومتوقعين إشادة، أقعد أدور ف دماغي على حاجة أقولها من غير ما أطبل، زميل مخرج عمل مسرحية بطلها زميل ممثل، والاتنين: الممثل كل شوية يكتب بوست عن مصايب بتحصل فى العرض وبيقول محسودين، وأنا أضحك وأقول ليه يعني بتعملوا كوفاديس“.

واستطردت: “دعاني المخرج وماقولتش للممثل عشان أعمله مفاجأة، واستحميت ولبست وحطيت برفان لزوم الأحضان وبتلفت أحط حاجتي فى الشنطة، وتعبت فجأة، وأخيرا اعتذرت عن الحضور، زميلي الممثل قال لازم نكسر العين بنت ال…دي….ضحكت وقولت اه محسودين خالص بقى”.