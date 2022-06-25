بعد أزمة نيرة أشرف واعتزاله.. مبروك عطية يعود للظهور مجددًا

عاد الداعية والأكاديمي المصري المثير للجدل مبروك عطية، للظهور عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، وذلك بعد يومين فقط من إعلان اعتزاله عن الظهور المرئي.

وجاء ذلك القرار بعد تعرض مبروك عطية لهجوم واسع بسبب تعليقه على جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إذ أصر على تصريحاته التي يرى أنه لم يخطئ فيها.



وأثار تعليق الدكتور مبروك عطية على جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، ذبحًا، على يد زميل لها يدعى محمد عادل، ضجة واسعة وغضبًا بين المصريين، حيث طالب السيدات بالخروج بـ ”القفة“، تعبيرًا عن ارتداء الحجاب.

وظهر عطية، صباح يوم السبت، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، قال فيه: ”العفوية التي جعلتني أقول لكل فتاة من سن بنتي البسي قفة وعيشي، ويبدو أن العفوية تؤخذ على أنها مهرجة أو مسيئة، كل اعتذار لكل حرف يفهم منه إساءة، لكن نحن في بيوتنا بنقول لبنتنا اعملي كوباية شاي يا مقصوفة الرقبة، هل يريد الأب قصف رقبة ابنته، الله يرحم نيرة ويقتص من قاتلها الذي تبدأ محاكمته غدًا إن شاء الله“.

وواصل: ”من قال إن وقت الكلمة غير مناسب، عندما توجه الكلمة للقتيلة فنصبر ونعزي ثم بعد العزاء نقول، لكن الكلام ليس موجها للقتيلة ولا لأهلها ولا أتيت بسيرتها إلا بالدعاء لها بالرحمة وسائر موتانا، أنا أوجه كلامي للتي لا تزال حية، ولم أبرر القتل، فالقتل جريمة منكرة والدم حرام للمنتقبة والمحجبة وغير المحجبة وغير المسلمة، فهي بديهيات لكن نؤكد عليها“.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن ”كلمة ”قفة“ التي سببت الأزمة لا تعني المعنى حرفيًا، فلو قال لابنته اخرجي في شوال فهل يعني ذلك أن تخرج في شوال بالفعل؟ ولكن الكلمة كانت كناية عن الستر“.