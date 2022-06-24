مستشار "المهن الموسيقية" يكذّب تصريحات حلمي عبد الباقي بشأن حسن شاكوش

كشف علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر حقيقة التصريحات التي أدلى بها الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس النقابة، والذي أشار خلالها إلى أن قرار عودة المطرب حسن شاكوش للغناء جاء دون موافقة مجلس النقابة.

وكان الفنان حلمي عبد الباقي قد خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ أكد خلاله أن قرار عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى الغناء بعد وقفه نهائيا جاء دون موافقة أعضاء المجلس الذي هو واحد منهم.

وقال علاء عامر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن كل ما جاء على لسان الفنان حلمي عبد الباقي عار تماما من الصحة، موضحا أن عبد الباقي وقع على قرار العفو على حسن شاكوش بكامل إرادته، وبعلم منه.

وأعرب علاء عامر عن دهشته مما صرح به الفنان حلمي عبدالباقي، مؤكدا على أنه لا يعلم ما الهدف من تصريحاته، ولا يعلم لماذا قال هذا الكلام الذي يلقي باتهامات واضحة للنقيب، ويسيء لمجلس النقابة.

وظهر حلمي عبد الباقي في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الجمعة، قال فيه: ”في اجتماع المجلس تقدم شاكوش بالتماس بواسطة هيئة التحقيقات، وتناقشنا وأرجأنا النقاش تماما وقولنا مش هندي قرار في الموضوع للمجلس القادم“.

وحمل حلمي القرآن الكريم في الفيديو وقال: ”بحلف على المصحف أن هذا ما حدث، قيل لي إن في بيان مكتوب من الشؤون القانونية بتقول ان مفيش حرمان لأي حد مدى الحياة، بمعنى أن الدستور يقول إنه لا يمكن حرمان شخص مدى الحياة من عمله، وطلب مني أن أوقع على هذا الورق ووقعت“.

وأكد: ”كل حرف بقوله أنا مسؤول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه، مين ادهوله الله أعلم“.

وأوضح الفنان المصري: ”أنا لست ضد حسن شاكوش، ولست ضد أي أحد، ولكن كنت أتمنى أن يسير الموضوع بشكل قانوني، وليس كما حدث“.