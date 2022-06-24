عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلاً أسطورياً في جدة

أحيا الفنان السعودي واسع الجماهيرية في المملكة والعالم العربي، عبدالمجيد عبدالله، مساء الجمعة، حفلا غنائيا أمام جمهور كبير في مدينة جدة الساحلية هو الأول له منذ نحو أربعة عقود، حيث أبعده المرض عن المسرح.

وأطل أبو عبدالله كما يحلو لجمهوره الكبير تسميته، على مسرح ”جدة سوبر دوم“ الذي يتسع لـ 35 ألف شخص، وقد بيعت تذاكر الحفل بالكامل خلال ساعات من طرحها، ما دفع المنظمين لإقامة حفل ثان في اليوم التالي، بيعت تذاكره بالكامل هو أيضاً.

وبينما علا صراخ الحضور عندما ظهر النجم المخضرم والمحبوب على المسرح، تداول مدونون سعوديون كثر مقاطع فيديو نشرها الحاضرون و المنظمون، وسط تعابير جنونية في وصفهم للحفل.

وقال القائمون على موسم جدة الترفيهي الذي يقام الحفل ضمن فعالياته، إنها ”أجمل ليلة في الوجود بوجود أمير الطرب المتميز عبدالمجيد عبدالله“.

تصنف أجمل ليلة في الوجود 🌌❤️

بوجود أمير الطرب المتميز عبدالمجيد عبدالله✨🤩

اللي أسعد وجوده محبييينه وجماهيره 😍🎶🎶#موسم_جدة #أيامنا_الحلوة#عبدالمجيد_عبدالله_في_جده pic.twitter.com/K6IbaX7F6D — موسم جدة | Jeddah Season (@Jeddahseasonsa) June 24, 2022

ووصف مدونون ظهور نجمهم المفضل على المسرح بالأسطوري، وبدوا متحسرين لعدم قدرتهم على التواجد بسبب نفاد التذاكر أو بسبب إقامتهم في مدن بعيدة عن جدة، على الرغم من تواجد حاضرين من مدن أخرى مثل الرياض.

من اعظم الحفلاااات الي حضرتها الحمدلله اني قررت احضرها واجييييك من الرياض @Abdulmajeed6531 💓💓#عبدالمجيد_عبدالله_في_جدة pic.twitter.com/xc0VJgPKUP — Waleed🥳🧑🏻‍🎓 (@__lpv) June 24, 2022

وغنى الفنان البالغ من العمر 59 عاماً، أغاني من ألبومه الأخير ”عالم موازي“، بالإضافة إلى باقة من الأغاني القديمة والجديدة التي قدمها في مشواره الفني المميز الذي يعود لتسعينيات القرن الماضي.

ولمع نجم صاحب أغنية ”رهيب“ و ”أحبك ليه أنا مدري“ في تسعينيات القرن الماضي، وخطف الأضواء في ظهوره آنذاك بسلسلة من الأغاني الرومانسية التي ملأت محطات التلفزة والإذاعات العربية، بجانب ظهوره المتكرر في الحفلات الفنية التي يحضرها جمهور كبير.

لكن الفنان الذي لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، انقطع عن الساحة الفنية لفترة طويلة، بعد أن أبعده مرض ”منيير“ الذي يصيب الأذن الداخلية ويؤثر على توازن الشخص، قبل أن يعود للظهور بشكل محدود في السنوات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعه فيها الملايين.

كما عاد في الأشهر الماضية إلى الحفلات الغنائية على المسرح، وقدم مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية في الرياض، ومن ثم مدينة دبي، والكويت، قبل أن يعود لجدة، بينما جلس في جزء من حفله على المسرح للعزف على العود والغناء، دون أن يتضح إن كان لمرضه دور في ذلك.