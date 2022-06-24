محمود سعد يوجه رسالة لآمال ماهر

علق الإعلامي المصري محمود سعد على اختفاء مواطنته الفنانة آمال ماهر، وسط تداول لمعلومات عن خطفها وتعذيبها، مطالبا إياها بعدم الخوف إن كان هناك مشكلة مع أي شخص.

وقال محمود سعد في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أنا معرفش آمال فين بس عاوز أقولها إن كلنا قصرنا في حقك، وإنتي في عنينا الاتنين متخافيش من حاجة، الشعب العربي كله بيحبك والمصريين بيحبوكي أوعي حد يخوفك واوعي تخافي من حد“.

وأضاف محمود سعد: ”لازم تغني ولازم كلنا نساعدك إنك تغني، فلو عندك مشكلة اخرجي وقولي ولازم تتجاوزيها، لأن انت عندك موهبة ميصحش إنها تضيع بسبب خناقة أو مشكلة“.

وأضاف موجها حديثه لـ آمال ماهر: ”بيوتنا كلها مفتوحة لك، معندناش فنان مصري كبير يخاف من أي حد، الفنان الموهوب اللي عندنا في عيون كل الناس وبالتالي عنده حماية كبيرة جدا“.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، الخميس، بيانا رسميا كشفت خلاله حقيقة ما تم تداوله حول اختطاف الفنانة آمال ماهر، مطالبة الجمهور بعدم الانخراط وراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي أرسلته النقابة للصحفيين: ”تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأوضحت النقابة في بيانها: ”تواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماما وأوضحوا أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها“.

وأكدت النقابة أنها ”لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل أعضائها“.

وتصدرت الفنانة آمال ماهر قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب صور نشرها الحساب الرسمي لها على موقع ”تويتر“، تعد الظهور الأول لها بعد تداول أخبار حول اختطافها وتعرضها للتعذيب.

وأثارت صور نشرها حساب الفنانة المصرية آمال ماهر عبر ”تويتر“، كأحدث ظهور لها، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكك جمهور الفنانة ومتابعوها بعودة آمال ماهر للنشاط عبر حساباتها على مواقع التواصل، بعد اختفاء غامض.