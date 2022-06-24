منذر رياحنة: أحمد عز وراء عدولي عن الاعتزال

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن أن الفنان المصري أحمد عز، كان السبب وراء عدوله عن الاعتزال، عندما مر في مرحلة انهيار نفسي.

وقال الفنان الأردني خلال استضافته مساء الجمعة، ببرنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية ياسمين عز ويعرض عبر شاشة ”mbc مصر“، “ أحمد عز دعمني عندما كنت في مرحلة انهيار نفسي وعلى وشك الاعتزال وترك مجال التمثيل لأنني شعرت بالفشل وأنني غير موهوب وذهبت لـ أحمد عز وقال لي: أنت غبي لأنك بتفكر كدا ومفيش منك اتنين في الوسط الفني“.

وأوضح الفنان الأردني ”كلمة أحمد عز لي فوقتني من انهياري وقررت أن أكمل وأكون أقوى، ووفاة والدي وشقيقتي بنفس الأسبوع دمرتني نفسيًا لأن أغلى الأشخاص لي رحلوا، والآن ليس لدي إلا أولادي وزوجتي“.

وتطرقت المقابلة لموضوع المساواة بين الرجل والمرأة، وقال رياحنة، إنه ضد المساواة، لأن المرأة كائن أرقى، وكرمها الله وهي أعلى من الرجل.

وأضاف: ”أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة، لأن المرأة أرقى، وكرمها الله وهي أعلى من الرجل.

وقاطعت ياسمين عز منذر مشيرة إلى أن المرأة تأخذ حقوقها كاملة، حتى أنها لم تترك شيئا للرجل.

ورد رياحنة على ياسمين موضحا: ”ما أقصده أن تظل المرأة في المنطقة الأرقى“.

وواصل منذر رياحنة حديثه عن المرأة قائلا: ”من وجهة نظري بالنسبة لو هنتكلم عن الأنثى فهي لها مكانة عالية جدا، ومن الجمال والحب أن تخدم هذه الملكة لأن بالعكس مش بيقلل منك ولكن بيرفع منك“.

وأضاف ”بخدم أمي وابوس رجليها وبخدم حبيتي ومراتي وبنتي، الأنثى لها مكانة مقدسة جدا ولازم احترمها، المرأة هي اللي بترضع وتحمل فعلى أي شخص أن يكون في خدمة هذا الكائن الجميل اللي خلقه ربنا“.

وأوضح ”أمي كانت مريضة وأنا أعشق أمي فخفت عليها ورحت المستشفى أبوس رجليها، والدكتور قال لي بتمثل فحسيت في لحظة إني مظلوم وتعبيري عن حبي لها، الموضوع استفزني ويستحيل تردي على الغباء“.

وشارك الفنان منذر رياحنة مؤخرا في مسلسل ”الثمانية“ الذي قام بتأليفه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وشارك به العديد من النجوم منهم آسر ياسين، وخالد الصاوي، غادة عادل، محمد ممدوح.