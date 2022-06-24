رنا أبيض: تلقيت انتقادات وإساءات بسبب مشاهد الإغراء

قالت الفنانة السورية رنا أبيض، إنها تلقت انتقادات وشتائم، بسبب التقاطها صورًا ”جريئة“، وتنطوي على ”الإغراء“.

وذكرت الأبيض، خلال استضافتها عبر برنامج ”إنسان“، أنها تهتم عند نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”يتحدث الناس عنها“.

ولفتت إلى حرصها، بين الحين والآخر، على ”ارتداء ملابس جميلة، ونشر صورها على مواقع التواصل“.

واعتبرت الأبيض، أن ”الأنثى لو ارتدت بالطو (معطفًا طويلًا)، سيظهر جمالها“.

جدير بالذكر أن الفنانة الأبيض، دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها ما يعرضها لانتقادات تصل إلى الهجوم في بعض الأحيان.

وقبل سنوات، تعرضت الفنانة السورية لحملة انتقادات؛ بعد تداول عدة صور لها، نشرتها تحت عنوان ”مساعدة المحتاجين“.

وقال ناشطون آنذاك عبر مواقع التواصل، إن رنا التقطت هذه الصور في العاصمة دمشق، دون ذكر زمان أو مكان الصور، وقد وصف متابعون الصور بأنها ”استعراضية ومستفزة“، وعكست رغبة الفنانة السورية في ”استغلال وإذلال“ الفقراء.

وبرزت الأبيض في الصور، وهي مرتدية بنطالًا ممزقًا وسترة خضراء، وقد حرصت على إطلالة جاذبة، في حين وقفت في الصور بطريقة استعراضية، وسط مجموعة أطفال، وخلف سيدة مسنة، بدا عليهم جميعًا البؤس والحاجة.

إلى ذلك، سخرت الأبيض، خلال المقابلة ذاتها، من مواطنتها وزميلتها كاريس بشار، حيث قامت بتقليدها بطريقة مضحكة.

وكان آخر أعمال رنا الأبيض الموسم 12 من مسلسل ”باب الحارة“، حيث قدمت شخصية المحامية جولي.

كما شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ”بروكار“ مع النجوم: جمال قبش، وزهير رمضان، ولينا حوارنة، وفاديا خطاب، وغيرهم، وكل من العملين تم عرضهما خلال العام الجاري.