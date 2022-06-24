حلمي عبد الباقي: حسن شاكوش حصل على عضوية النقابة دون موافقة المجلس

كشف الفنان المصري حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن مفاجأة حول حصول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على بطاقة عضوية نقابة الموسيقيين دون موافقة مجلس النقابة، على عكس ما أشيع.

وكان الفنان حسن شاكوش قد أعلن قبل أيام انتهاء أزمته مع مجلس نقابة الموسيقيين وحصوله على بطاقة عضوية النقابة، معربا عن سعادته بالعودة للغناء مجددا.

وظهر حلمي عبد الباقي في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، قال فيه: ”في اجتماع المجلس تقدم شاكوش بالتماس بواسطة هيئة التحقيقات، وتناقشنا وأرجأنا النقاش تماما وقولنا مش هندي قرار في الموضوع للمجلس القادم“.

وحمل حلمي القرآن الكريم في الفيديو وقال: ”بحلف على المصحف أن هذا ما حدث، قيل لي إن في بيان مكتوب من الشؤون القانونية بتقول ان مفيش حرمان لأي حد مدى الحياة، بمعنى أن الدستور يقول إنه لا يمكن حرمان شخص مدى الحياة من عمله، وطلب مني أن أوقع على هذا الورق ووقعت“.

وأكد: ”كل حرف بقوله أنا مسؤول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه، مين ادهوله الله أعلم“.

وأوضح الفنان المصري: ”أنا لست ضد حسن شاكوش، ولست ضد أي أحد، ولكن كنت أتمنى أن يسير الموضوع بشكل قانوني، وليس كما حدث“.

وكانت النقابة قد قررت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقف شاكوش عن الغناء في مصر بشكل نهائي.

جاء ذلك على إثر خلافه مع مواطنه المطرب الشعبي رضا البحراوي؛ بسبب العديد من الألفاظ الخارجة التي تفوه بها، والتي اعتبرتها النقابة إساءة إلى الجمهور المصري.

وقدم حسن شاكوش في 16 أيار/مايو الماضي الاعتذار للشعب المصري ونقابة الموسيقيين على ما بدر منه من خطأ في حق الجمهور المصري، مطالبا بالسماح له بالغناء داخل مصر.

وقال في تصريحات تلفزيونية: ”أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، وأنا عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء ليه“.

كما قدم شاكوش الاعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قائلا: ”بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح اللي هيقولولي عليه، والتزم بضوابط النقابة“.

وتابع: ”وغصب عني دي كانت مشكلة، واتعلّمت، واتوقّفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى (النقابة) تبص في الالتماس بتاعي، أنا ابنكم وغلطت وبتأسف على غلطي“.