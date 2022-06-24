بعد مقتل إيمان إرشيد ونيرة أشرف.. مايا دياب تدعو للتحرك لحماية "المرأة العربية"

دعت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى التحرك والمطالبة بحق المرأة العربية؛ بسبب مقتل فتاتين عربيتين في أسبوع واحد، وهما الأردنية إيمان إرشيد والمصرية نيرة أشرف، مشيرة إلى أنه ليس من المقبول السكوت على جرائم ضد النساء.

وشهد العالم العربي خلال الأسبوع الماضي مقتل طالبتين، إحداهما في مصر والأخرى في الأردن، مما أثار موجة كبيرة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ما حدث استمرارا لما وصفوها بـ“الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العربية“.

وكتبت مايا دياب تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ”تويتر“ قالت فيه: ”مش مقبول أبدا ولا بأي شكل من الأشكال نسمع ونتقبل جرائم بحق النساء بالوطن العربي، الموضوع زاد كتير عن التقبّل!“.

وأضافت: ”شو ناطرين لتتحركوا وتطالبوا بحق كل امرأة مقموعة وساكتة؟ كيف عقلنا بدو يستوعب فاجعتين بمصر والأردن بأقل من أسبوع وغيرها من الجرائم اللي ما عم تخلص“.

وأعربت مايا في تدوينة أخرى عن غضبها ممن يتعاطفون مع القاتل ويجدون له مبررات، قائلة: ”الأبشع من الجريمة نفسها والأبشع من مرتكب الجريمة هني الناس اللي عم يبرروا للقاتل ويحاولوا ينصفوه على دم الضحية !“.



وعبّر طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معظمه من الفتيات والنساء، خلال الأيام الأخيرة، عن تعاظم المخاوف من ازدياد جرائم القتل التي تستهدف النساء في العالم العربي، وذلك بعد مقتل الطالبتين المصرية والأردنية.

وهزت الأوساط العربية جريمتا قتل، الأولى في مدينة المنصورة بمصر، حيث أقدم طالب مصري على قتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعتها، أما الثانية فأقدم شاب مجهول الهوية على إطلاق النار على الطالبة الأردنية إيمان إرشيد داخل الحرم الجامعي ليرديها قتيلة قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي الوقت الذي لا تزال الجريمة المرتكبة بحق الطالبة المصرية نيرة أشرف تستحوذ على اهتمام الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتظارا للحكم الذي سيصدر ضد قاتلها، يترقب الكثيرون إعلان إلقاء القبض على قاتل إيمان إرشيد، وما ستؤول إليه الأمور بشأنه.