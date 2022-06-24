نادية مصطفى توجه رسالة إلى المشككين في منشورها عن آمال ماهر

وجهت الفنانة المصرية نادية مصطفى رسالة إلى من وصفتهم بـ ”المتشددين والمشككين“، الذين هاجموها بسبب منشورها عن آمال ماهر، والذي كشفت خلاله أنها بخير ولا صحة لما تم تداوله حول اختفائها.

وتعرضت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية لهجوم من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بالكذب، وإخفاء حقيقة ما تعرضت له زميلتها الفنانة آمال ماهر.

وردت نادية مصطفى على الهجوم الذي تعرضت له في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلة: ”إلى المتشددين والمشككين الذين لم يتقبلوا حقيقة ما حدث بيني وبين والدة وشقيق الفنانة آمال ماهر.. لقد حكيت ما حدث بيني وبين السيدة الفاضلة وشقيقها لا زيادة ولا نقصان، كان يتوجب علي بصفتي فنانة وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن أُطمئن جمهورها ومحبيها ولا سيما أن معظمهم طلب مني ذلك بـ mention على الأخبار المتداولة عنها“.

وأضافت نادية مصطفى: ”أنا لست جهة تحري منوط بها جمع الأدلة والبراهين للبحث عن ما يؤيد وجهة نظر المشككين والمغالين، ولا يحق لي أن أجبر الفنانة آمال ماهر على الظهور في فيديو لطمأنة البعض وإن كنت أرغب في ذلك“.

وأردفت الفنانة المصرية: ”أنا راضية تمام الرضا عما قمت به من واجبي تجاه إنسانة وزميلة وعضوة من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، وكما طلُب مني للاطمئنان عليها وقد فعلت وأخبرتكم بالحقيقة المجردة فلا داعي أن تحملوني المسؤولية ولا داعي للاتهام أو التجريح“.

وختمت منشورها قائلة: ”رحمنا الله وإياكم من التشدد والمغالاة في إثبات الرأي حتى ولو كان على حساب تجريح الآخرين بغير سند“.

ونشرت نادية مصطفى أمس منشوراً عبر حسابها الشخصي على فيسبوك طمأنت فيه جمهورها وجمهور آمال ماهر بشأن حياة الأخيرة، مؤكدة أنها بخير ولا شيء يمس حياتها.

وأكدت الفنانة أنها تواصلت مع والدة وأخ آمال ماهر عبر اتصال هاتفي، للاطمئنان على آمال، مشددة على أنها بخير، طالبة عدم نشر الشائعات حولها.

وقالت في منشورها: ”أصدقائي وحبايبي بناء على مكالمة مني لأخو ووالدة آمال ماهر حالاً أحب أطمنكوا آمال بخير وزي الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها“.

وتجاوبت نادية مصطفى مع طلب من أحد متابعيها الذي دعاها إلى القيام برفقة نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بزيارة منزل آمال ماهر والخروج بفيديو لايف معها من داخل منزلها، وعدم الاكتفاء بتطمينات أي أحد غيرها بشأن سلامتها.

وقالت الفنانة نادية مصطفى رداً على المتابع: ”فكره حلوه خلوني اقترحها عليهم لو هي وافقت وعموماً معتقدش توافق لأنها لو عايزه تقول للناس معلومة كانت قالتها بنفسها“.