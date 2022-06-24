أحمد خالد صالح يكشف سر رفضه تقديم سيرة والده الراحل في عمل فني

قال الفنان المصري الشاب أحمد خالد صالح، إنه لا يرغب في تقديم سيرة والده الفنان الراحل خالد صالح في عمل فني، مشيرًا إلى أنه يفضل أن تظل سيرته موجودة بالدعاء والقصص الجميلة وليس بعمل فني.

وأضاف في حوار إذاعي عبر محطة “نجوم أف إم”، أنه سئل كثيرًا عن تقديمه عملًا فنيًا يستعرض سيرة والده، موضحًا أنه يرغب في بقاء والده في ذاكرة الجمهور بالدعاء، وفي حالة تقديم عمل فني يستعرض سيرته من المرجح أن يحد من ذلك لانشغال الجمهور بالحديث عن العمل الجديد الذي يستعرض سيرة الفنان الراحل.

وتابع: “الحمد لله رغم أن والدي رحل منذ فترة لكن الناس تدعو له وسيرته عايشة ما بينا بحكايات الناس وصوره على السوشال ميديا وأعماله، ومبسوط أنه عايش بدعوات الناس والقصص الإنسانية قبل الفنية”.

وعن أعمال والده، قال الفنان الشاب، إن الراحل كان يجد لأي شخصية يقدمها مبرراتها حتى يقنع الجمهور بها ويتأثر ويتفاعل معها، مستشهدًا بدوره في فيلم “هي فوضى” بأنه راهن المخرج الراحل يوسف شاهين على أنه سيجعل (حاتم) الشخصية الشريرة الذي قدمها تصعب على الجمهور في نهاية الفيلم وقد كان، حسب قوله.

وعن أعماله الجديدة، كشف أحمد صالح، أنه شارك بدور في فيلم “عمهم” مع الفنان محمد إمام، معربًا عن سعادته بدوره في الفيلم المقرر عرضه في 7 يوليو/ تموز المقبل، مع المخرج حسين المنياوي.

وتوفي الفنان المصري الراحل خالد صالح في 25 سبتمبر/أيلول عام 2014، عن عمر ناهز الـ50 عامًا، متأثرًا بتدهور صحته خلال وجوده بقسم العناية المركزة بمركز مجدي يعقوب للقلب عقب إجراء جراحة بالقلب، تاركًا مسيرة فنية هائلة.

وكان أحمد خالد صالح، قال في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوم”، إنه قرر دخول مجال التمثيل مثل والده قبل رحيله، مؤكدًا أن الموضوع لم يكن مفاجأة؛ لأنه بالأساس كان يدرس بقسم المسرح في الجامعة الأمريكية.