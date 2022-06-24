بعد أنغام.. أصالة توجه رسالة إلى مبروك عطية

وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية، بعد تصريحاته بشأن مقتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ ”طالبة المنصورة“.

وأثار تعليق الدكتور مبروك عطية، على جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، ذبحًا، على يد زميل لها يدعى محمد عادل، ضجة واسعة وغضبًا بين المصريين، حيث طالب السيدات بالخروج بـ ”القفة“، تعبيرا عن ارتداء الحجاب.

وقالت أصالة في تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏فيه ناس مظلومة حيّة أو ميّتة.. الله يرحم الصبيّة الطيّبة ⁧‫نيرة أشرف‬⁩“.

وأضافت أصالة: ”كنت بحبّ الشيخ مبروك إنّما كلامه غاية بالقسوة والإهانة عموما لجميع الإناث بكلّ أشكالهن، وبعتذر لأهل وأصحاب ومعارف الّلي تعاطفنا معها وحبيناها دون لقاء ⁧‫نيرة أشرف‬⁩ ولجميع السيّدات في وطننا المقهور“.

جدير بالذكر أن أصالة ليست هي الفنانة الوحيدة التي انتقدت تصريحات مبروك عطية، حيث سبقتها أنغام التي شنت هجوما عنيفا عليه.

وقالت أنغام في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“: ”عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف.. قفه !!!، مصر حرة تحيا مصر، وسيدات مصر أحرار.. ومش هاذكر اسمك كفايه القفه كسفتنا الله يكسفك“.

وكانت رئيسة المركز القومي لحقوق المرأة في مصر، المحامية نهاد أبو القمصان، تقدمت أول أمس ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور مبروك عطية.

وقالت أبو القمصان في مقطع فيديو عبر ”فيسبوك“: ”أتقدم ببلاغ إلى النائب العام في مبروك عطية، فيه مواطن يدّعي أنه شيخ طالع للبنات يقول عايزة تصوني نفسك لازم تلبسي خيمة، ولا تهفهفي ولا بتاع، ويبرر بحادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة بأن هذه أصبحت طبيعة المجتمع المصري“.

وأضافت: ”هذا المدعو يرتكب عددًا من الجرائم، منها تعطيل الدستور والقانون، وإذا كانت البنت أو الست مسؤولة عن حماية نفسها، وأنها لازم تلبس خيمة علشان تحمي نفسها من المجرمين المطلوقين في الشوارع، إذا لا فيه دستور في البلد ولا قانون“.

وتابعت: ”الجريمة الثانية هي تحريض على العنف؛ لأنه بيقول إللي مش هتلبس الخيمة تستحق إللي بيحصل لها بما في ذلك القتل“.

وأشارت المحامية المصرية إلى أن ”الجريمة الثالثة لها علاقة بجرائم الإنترنت، وإشاعة الإرهاب في المجتمع المصري، بنخوف كل البنات والستات“.

ورد الدكتور مبروك عطية على الهجوم الذي تعرض له، قائلا: ”أنا لم أتعرض لنيرة، ولم أذكر أنها لم تكن محجبة ودعوت لها بالرحمة 9 مرات وأن يرزقنا الله بقاض عادل يقتص ممن قتلها“.

وتابع: ”ما حدث جريمة منكرة وبشعة، وعدم الحجاب ليس مبررا للقتل، ولكن قلت إن الحجاب يقلل نسبة الحوادث، الحجاب وقاية، أنا لم أذكر البنية وأنا لم أقل إنها كانت غير محجبة، أنا أتحدث بوجه عام، وقلت ما شرع الله شيئا إلا لمصلحة عباده“.