أحمد الإبياري يهدد بمقاضاة حمزة نمرة بسبب "صاحب السعادة"

هدد السيناريست والمنتج المسرحي المصري أحمد الإبياري، بمقاضاة المطرب المصري المقيم بالخارج حمزة نمرة، بسبب أغنية ”صاحب السعادة“ التي غناها الأخير.

وكتب أحمد الإبياري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك موجها حديثه لحمزة نمرة: ”لما تغنى أغنية مش بتاعتك وتكسب من وراها فلوس فلوس فلوس، ولا تذكر اسم المؤلف والملحن، ده يبقى اسمه ايه في القانون؟“.

وهدد بمقاضاة حمزة نمرة بسبب تجاهل ذكر اسم والده ”أبو السعود الإيباري“ مؤلف الأغنية، قائلا: ”مش هسكت“.

وعلق متابعو الابياري على منشوره، مطالبين إياه بمقاضاة ”نمرة“، حيث كتب أحدهم: ”ده سطو واعتداء على حقوق الملكية الفكرية وهو فعل مجرم بأحكام القانون ويرتب أثرًا مقتضاه التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت كل من لحقه ضرر جراء ذلك“.

وعلق حساب آخر باسم عمرو كمال، بالقول: ”تبقي سرقة مالهاش اسم تاني.. وحقك تاخده من الحرامية، شغل الناس اللي تعبت فيه سنين بيضيع دلوقتي في الزمن ده“.

وترحم آخر على صناع الأغنية قائلا: ”رحم الله أبو السعود الابياري مؤلف الكلمات واسماعيل يس الملحن والمغني“.

وأغنية ”صاحب السعادة“ هي من تأليف السيناريست والمنتج المسرحي الراحل ألو السعود الابياري، ولحنها وغناها الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقام الفنان حمزة نمرة بإعادة غناءها بصوته وطرحها على اليوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.