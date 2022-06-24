عقب خروجها من المستشفى.. الفنانة المصرية هلا رشدي تكشف تفاصيل مرضها

كشفت الفنانة المصرية هلا رشدي، في أول ظهور لها عقب مغادرتها المستشفى على خليفة أزمتها الصحية الأخيرة، تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها أصيبت بالغضروف بعدما تعرض للانفجار وخضعت على إثره لعملية جراحية عاجلة.

وقالت هلا رشدي، يوم الجمعة، في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حالتها عقب إجراء العملية تتطلب الراحة لعدة أشهر وعدم الجلوس بزاوية قائمة لفترة طويلة.

وأضافت الفنانة المصرية: ”جالي شد عضلي في الطائرة مسافرة لرحلة عمل، وقعدت 12 يوما مبنمش من الألم وحتى المسكن مريحينيش وفي النهاية خدت حقن مسكن“.

وأشارت إلى أنها ”عقب شعورها بالألم فجأة ذهبت إلى طبيبة علاج طبيعي المعروف باسم سمكري البني آدمين كندية بروفيشنال، لكن لم يحدث أي تغيير، وعملت إبر صينية ومفيش فايدة وخدت أدوية ومسكنات ولكن دون تحسن، وباسبوري كان مسحوب ومش عارفة أرجع مصر في عز الألم“.

وتابعت أنها صدمت عندما علمت بطبيعة مرضها، قائلة ”المعالجة قالتلي عندك غضروف على وشك الانفجار وانفجر فعلا وعملت رنين مغناطيسي بصعوبة والكل أجمع على إني لازم أعمل عملية الغضروف بعد ما انفجر ونزل على عصب قدمي اليسرى حتى زاد الألم بشكل مضاعف”.

وخضعت هلا رشدي، يوم 2 حزيران/ يونيو الماضي، لعملية جراحية في الظهر، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بعدما كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: ”بصوا هو أنا ما بحبش الكلام ده، بس بناءً على إلحاح المرافقين قالوا لي أطلب منكم الدعاء، عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله“.

وعن تفاصيل العملية قالت هلا حينها: ”لما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافى أحكي لكم الحكاية من الأول.. لا إله إلا الله“.

وهلا رشدي هي مطربة خاضت مؤخرا مجال التمثيل من خلال مسلسل ”مكتوب عليا“ الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2022، والذي قام ببطولته مواطنها الفنان الكوميدي أكرم حسني.

وأعربت هلا رشدي في تصريحات صحفية، عن سعادتها بأول تجربة تخوضها في مجال التمثيل من خلال مسلسل ”مكتوب عليا“، لافتة إلى أن مشاركتها جاءت بالصدفة، حينما شاهدها الفنان أكرم حسني في إحدى المناسبات.