إحالة "ريتاج الكويتية" للجنايات في البحرين بعد المقطع المخل بالآداب

أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، حبس وإحالة إحدى المشهورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، بعد نشرها مقطع فيديو تضمن مشاهد ”منافية للآداب العامة“، دون الإشارة إلى اسمها.



وبحسب النيابة العامة، فقد أفضت التحقيقات إلى أن فتاة خليجية (لم تحدد هويتها)، بينما قال ناشطون وحسابات تختص بأخبار المشاهير إنها ”ريتاج الكويتية“، ظهرت في مقطع مخل بالآداب العامة.

وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة، في بيان، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية في وضع مخل بالآداب العامة، وأمرت بإحالتها ومتهم آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية.

وأضاف أن الإحالة جاءت عن تهم إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة.

وأشار المسؤول إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ، حيث استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع المصور، والتي أقرت بصحته وقيامها بنشره.

وبحسب البيان، جرى أيضاً استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد نشرت بيانا عبر تويتر في بادئ الأمر قالت فيه: ”تعقيباً على مقطع مصور متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمالًا منافية للآداب العامة (مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب): التحريات تسفر عن القبض على امرأة (45 عاما)“.

وأوضحت أن ذلك تم ”بعد تحديد هويتها وتورطها بارتكاب أعمال مخالفة للقانون، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة“.

وكان الحساب المعروف باسم ”شنينة“ نشر عبر ”سناب شات“ مقطع السيدة المعنية وهي تبرز جسدها من الأسفل، وهي مرتدية تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت ”ريتاج“ الكويتية: ”بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وانا البس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مقاطع ”مخلة بالآداب“ لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق أن تم القبض على مشهورة تدعى بيبي بوشهري وصديقها في دولة الكويت، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.