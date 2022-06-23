نادية مصطفى تكشف مفاجأة حول مصير آمال ماهر

كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى حقيقة اختطاف مواطنتها الفنانة آمال ماهر ومصيرها بعد شائعات عن تعرضها لمخاطر شديدة واختطافها وحتى مقتلها.

ونشرت نادية مصطفى منشوراً عبر حساب منسوب لها في فيسبوك طمأنت فيه جمهورها وجمهور آمال ماهر بشأن حياة الأخيرة، مؤكدة أنها بخير ولا شيء يمس حياتها.

وأكدت الفنانة المخضرمة أنها تواصلت مع والدة وأخ آمال ماهر عبر اتصال هاتفي، للاطمئنان على آمال، مشددة على أنها بخير طالبة عدم نشر الشائعات حولها.

وقالت في منشورها: ”أصدقائى وحبايبى بناءاً على مكالمه منى لأخو ووالدة أمال ماهر حالاً أحب أطمنكوا أمال بخير وزى الفل وأنا ووالدتها بنترجاكوا كفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة وهى هتعمل لايف ڤيديو فى الوقت الذى تراه مناسباً لها“.

وتجاوبت نادية مصطفى مع طلب من أحد متابعيها الذي دعاها إلى القيام برفقة نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بزيارة منزل آمال ماهر والخروج بفيديو لايف معها من داخل منزلها، وعدم الاكتفاء بتطمينات أي أحد غيرها بشأن سلامتها.

وقالت الفنانة نادية مصطفى رداً على المتابع: “ فكره حلوه خلونى اقترحها عليهم لو هى وافقت وعموماً معتقدش توافق لانها لو عايزه تقول للناس معلومه كانت قالتها بنفسها“.

وتفاعلت الفنانة المصرية إيناس عزالدين مع ما سبق بكتابتها تعليقاً على منشور نادية مصطفى قالت فيه: “ امبارح بعد ما طالبت انها تطلع تنفي الكلام اللي بيتقال او يطلع بيان من نقابتنا نقابة الموسيقيين وعرفت بعدها انها بخير فجأة ماسورة هجوم و ضربت في وشي واتهموني اني قبضت التمن و فيه اللي مصمم اني متهددة“.

وأضافت صعب اوي لما احس ان فيه ناس مصممين لمجرد اثبات وجهة نظرهم عايزينها تطلع مش بخير بدل ما يفرحوا انها بخير و هي مش عايزة تطلع لايف دلوقتي لانها سعيدة بحالة الحب و الخوف من الجمهور ولكن يبقى سكاتها حتى الان جزء كبير من سبب انتشار الشائعات“.

وردت عليها نادية مصطفى قائلة: “ ودا اللى حصلى على البوست هنا واحد بيقولى انى قبضت وواحد بيقول طب مايمكن اخوها وأمها متهددين ‼️ وعموماً انا قلت لمامتها ليه امال متطلعش تطمن الناس اللى خايفه عليها بنفسها قالتلى المره اللى فاتت طلعت والناس بهدلتها وقالتلها عايزه تبقى ترند فالسكوت فى الحاله دى أفضل قلتلها الناس مش هتسكت الا اما تطلع قالتلى هتطلع بس مش دلوقتى وهى فعلاً حره تطلع وقت ماتطلع المهم انها بخير“.

يذكر أن شائعات حول اختطاف الفنانة آمال ماهر الغائبة منذ سنوات عن الساحة الفنية، قد انتشرت خلال الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات حول سر اختفائها، قبل أن ينشر حسابها الرسمي على تويتر صورتين لها على البحر، في ظل تشكيك من المتابعين من أن تكون هي من تتحكم بحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت إيناس عز الدين قد نشرت في وقت سابق منشوراً حول القضية طالبت فيه بالكشف عن مصير مواطنتها وزميلتها المطربة آمال ماهر بعد تداول أنباء عن اختطافها أو تعرضها لمكروه والجهل بمصيرها.

وقالت: ”مش مطلوب غير لايف فيديو تكون مدته ثواني تطمنا عليها فيه، أو بيان رسمي من جهة رسمية، أو من نقابتنا نقابة المهن الموسيقية ينفي أي أخبار متداولة ويكون موثوقًا وعلى مسؤوليتهم“.