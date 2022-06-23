أول تعليق رسمي على أنباء اختطاف آمال ماهر

كشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر، علاء عامر، حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الفنانة المصرية آمال ماهر للخطف والتعذيب.

وتصدرت الفنانة آمال ماهر قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب صور نشرها الحساب الرسمي لها على موقع ”تويتر“، تعد الظهور الأول لها بعد تداول أخبار حول اختطافها وتعرضها للتعذيب.

وقال علاء عامر في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول اختطاف الفنانة آمال ماهر وتعرضها للتعذيب عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن الفنانة بخير، وتقضي عطلتها برفقة أسرتها داخل إحدى القرى السياحية في مصر.

وأشار المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية إلى أن النقابة على تواصل دائم معها، ولا صحة للأخبار المتداولة.

وعن عدم إصدار النقابة لبيان رسمي توضح خلاله الحقيقة، قال ”عامر“ إن النقابة لا تُدخل نفسها في مهاترات تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت صور نشرها حساب الفنانة المصرية آمال ماهر عبر ”تويتر“، كأحدث ظهور لها، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكك جمهور الفنانة ومتابعوها بعودة آمال ماهر للنشاط عبر حساباتها على مواقع التواصل، بعد اختفاء غامض.

ونشر حساب آمال ماهر على ”تويتر“ صورًا للفنانة المصرية على البحر، بدعوى أنها في إجازة صيفية.

Summer vibes 🌝🏖 miss you all ❤️ pic.twitter.com/ABWcCILqRM — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي تختفي فيها الفنانة آمال ماهر عن الساحة الفنية وتعود لاحقًا إليها.

ففي العام 2018، أشيع نبأ اختفائها قسريًا، وسط مخاوف مشابهة من جمهورها بشأن السبب، ليؤكد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر في حينها أنها ”بخير وتقضي وقتها مع عائلتها“.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلنت آمال ماهر اعتزالها الغناء بشكل مفاجئ بعد إعلانها من قبل استعدادها إطلاق ألبوم غنائي، بعد أسبوعين من قرار الاعتزال.