حمو بيكا لهاني شاكر: "دع الملك للمالك وسيبونا نشتغل في بلدنا"

خرج مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، الممنوع من الغناء في مصر بقرار من نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، في بث مباشر عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، للرد بطريقة غير مباشرة على تصريحات نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بخصوص منعه من الغناء في مصر.

وكان الفنان هاني شاكر، وجه أمس الأربعاء، رسالة إلى حمو بيكا، موضحا أنه لم يؤذه يوما، وأن النقابة وقفت إلى جانبه دائما وأحضرت له مدرسًا موسيقيًا خصوصيًا؛ لكي يتعلم الغناء، لكنه لم يلتزم معه.

وقال حمو بيكا، بعد ساعات من تصريحات هاني شاكر موجهًا له رسالة بطريقة غير مباشرة: ”ليه تمنع الفرحة من على وشوش الناس وحشوني صحابي وأخواتي وكل حاجة في مصر، دعوا الملك للمالك وسيبوني أشتغل وأرجع لجمهوري“.

وأعرب بيكا عن حزنه لاضطراره الابتعاد عن بلده ليستطيع العمل في الخارج بالقول: ”أنا بقالي شهر برا البلد عدى عليا كأنه 100 سنة برا مصر، مصر أم الدنيا وهتفضل بخير، سيبونا نشتغل جوه بلدنا، أنا هنا شغال بس مش بحس بطعم النجاح غير في بلدي“.

وطالب مؤدي المهرجانات نقابة الموسيقيين بمعاملته أسوة بزملائه الذين منحتهم تصاريح للغناء وكان آخرهم حسن شاكوش، بالقول: ”كل اللي أطلبه سيبوني أشتغل زي زمايلي ودعوا الملك للمالك كل مطربين المهرجانات والراب في مصر خدوا الكارنيهات مفضلش غيري أنا“.

وأكد حمو بيكا، أن قرار نقابة الموسيقيين لم يمنعه من الغناء خارج مصر، لكن منعه من الغناء في مصر تضرر منه عدد ليس قليلا ممن كانوا يعملون معه، بالقول: ”عندي حفلات في دبي وتركيا ولبنان تكفيني سنة، بس أنا عاوز أغني في بلدي، بلاش تقفوا في طريقنا، مفيش حاجة دايمة غير السيرة الطيبة وسيبو الملك للمالك وبلاش تقطعوا في أرزاق الناس الحياة صعبة وسيبوا الناس ترزق“.

وكان الفنان هاني شاكر قد حل ضيفًا، أمس الأربعاء، على برنامج ”مصر جديدة“، الذي يبث على فضائية ETC، ووجه خلال اللقاء رسالة إلى حمو بيكا، موضحا أنه لم يؤذه يوما، وأن النقابة وقفت بجانبه دائما.

ورد هاني شاكر على اتهام حمو بيكا بأن النقابة ”تتعامل بمكيالين“ بعد منح زميله حسن شاكوش الذي تم إيقافه نهائيًا، في وقت سابق، تصريحًا للغناء، فيما استمر منعه هو من الغناء، خاصة وأنه ليس له ”ظهر“ حتى تسمح النقابة له بالغناء، على حد قوله.

وقال هاني شاكر، إن النقابة قدمت لحمو بيكا ما لم تقدمه لأحد، إذ أحضرت له مدرس موسيقى خصوصيا، لكي يتعلم الغناء لكنه لم يلتزم معه، مؤكدا تنازله عن حكم بحبسه لمدة عامين مراعاة له ولوالدته.

وأضاف نقيب الموسيقيين: ”النقابة ليست مع أحد وليست ضد أحد، هي فقط تفعل ما هو في صالح المهنة، والنقابة عمرها ما آذت حمو بيكا ولا وقفت ضده، بالعكس“.

ووجه رسالة إلى حمو بيكا قائلا: ”كتر خيرك إنك دعيت عليا في شهر رمضان“.