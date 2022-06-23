محمد عز يتوعد بمقاضاة مدير صفحته على فيسبوك

أعلن الفنان المصري محمد عز، مقاضاة مدير صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما استولى الأخير عليها وأصبحت خارج سيطرة الفنان.

وقال محمد عز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، إنه سيتقدم بدعويين قضائيتين ضد مدير صفحته على ”فيسبوك“، الأولى تربّح والثانية انتحال صفة.

وتابع في إشارة إلى مدير صفحته بالقول ”اللي أخد الصفحة طبعا أنا عارفة، وللأسف أنا اللي وثقت فيه، بس أولنا كدا بسم الله قضيتان واحدة تربّح والأخرى انتحال صفة، وربنا يقدرنا على اللي جاي“.

وحذر الفنان المصري متابعي صفحته الرسمية الموثقة على “فيسبوك” التي أصبحت خارج سيطرته والذين يتجاوز عددهم أكثر من 6 ملايين متابع، من التفاعل معها أو التجاوب.

وكتب محمد عز ”محدش يبعت لي عليها أي حاجة، لأنها مبتوصلنيش، وأنا غير مسؤول عن أي تعامل معها بأي شكل من الأشكال، وغير مسؤول عن أي كومنت أو تعامل مادي وأدبي من خلالها”.

والفنان محمد عز، من مواليد 7 سبتمبر عام 1978، ممثل ومغن مصري، ظهر خلال السنوات الأخيرة بقوة على الساحة الفنية في مصر.

وكانت بدايته عندما شارك في الجزء الخامس من مسلسل “راجل وست ستات” مع الفنان أشرف عبدالباقي، ثم مسلسل “قلوب”، و“ليلة“ وغيرها من الأعمال سواء في الدراما أو الغناء وكذلك المسرح.

وطرح أغنية جديدة قبل أيام باسم “آه لو ضحكت تاني”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد جمال، وألحان سيد الشاعر، وتوزيع مصطفى البوب، والفيديو كليب من إخراج أسامة حبيب.

وكان “عز” برر جمعه ما بين الغناء والتمثيل بعد الانتقادات التي طالته بالقول “الناس اللي بتقولي بطل غنا وركز في التمثيل، مش فاهم إيه العلاقة؟، ومين قال إني مش مركز في التمثيل؟، طب أنا دلوقتي بقالي شهرين مبمثلش إيه المشكلة إني أعمل حاجة بحبها؟”.

وأضاف “أنا بحب الغنا، وبحب ألعب طاولة، وبحب ألعب كورة، إش معنى أما بلعب طاولة أو كورة محدش بيقولي ركز في التمثيل؟”.