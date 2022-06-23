هاني شاكر لحمو بيكا: النقابة قدمت لك ما لم تقدمه لأحد

وجه نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر رسالة إلى مغني المهرجانات الموقوف عن الغناء حمو بيكا، موضحا أنه لم يؤذه يوما، وأن النقابة وقفت بجانبه دائما.

وعلق حمو بيكا على إعطاء نقابة الموسيقيين تصريحا لزميله حسن شاكوش، بعد أن كان موقوفا عن الغناء بشكل نهائي، مشيرا إلى أن النقابة تتعامل بمكيالين، خاصة وأن ليس له ”ظهر“ حتى تسمح النقابة له بالغناء، وفقا لتعبيره،

وقال هاني شاكر في لقاء مع برنامج ”مصر جديدة“، الذي يبث على قناة ETC، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور إن النقابة قدمت لحمو بيكا ما لم تقدمه لأحد، إذ أحضرت له مدرس موسيقى خصوصيا، لكي يتعلم الغناء لكنه لم يلتزم معه، مؤكدا تنازله عن حكم بحبسه لمدة عامين مراعاة له ولوالدته.

وأضاف نقيب الموسيقيين ”النقابة ليست مع أحد وليست ضد أحد، هي فقط تفعل ما هو في صالح المهنة، والنقابة عمرها ما آذت حمو بيكا ولا وقفت ضده، بالعكس“.

ووجه رسالة إلى حمو بيكا قائلا ”كتر خيرك إنك دعيت عليا في شهر رمضان“.

وتطرق هاني شاكر في حديثه إلى حسن شاكوش، حيث كشف سبب العفو عنه، والسماح له بالغناء بعد قرار وقفه عن الغناء نهائيا، مشيرا إلى أنه تقدم باعتذار للنقابة.

وأكد شاكر أن حسن شاكوش حصل على ترخيص بالغناء، وليس على كارنيه (بطاقة) العضوية كما يزعم.

وأوضح نقيب الموسيقيين أن ”لجنة التظلمات بنقابة المهن الموسيقية قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه، ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف، ومدى التزامه بقرارات النقابة، والعقوبات المفروضة عليه“.

وأضاف هاني شاكر ”تمت متابعة اعتذاره المتكرر لما قام به من أخطاء في حق شعب الموسيقى وفي حق الجمهور المصري، والألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح، وقدم اعتذاره لمجلس نقابة المهن الموسيقية، وتم قبوله“.

وأكد أن النقابة ستسحب التصريح من حسن شاكون بشكل نهائي وبلا رجعة، في حال ارتكب أي خطأ آخر حتى لو كان صغيرا.

وكان حمو بيكا وجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر بعدما تنمر عليه في لقاء تلفزيوني قائلا ”الأستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة واتنـمرت علي وانت اخويا الكبير، وأنا مسامح والله، بس كفاية بالله عليك انا اه مش بعرف اقرا واكتب بس ربنا خلقني بقلب احس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر؟“.

وأضاف بيكا في منشور عبر صفحته على فيسبوك ”يا جماعة ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، اتنـمر علي مرة واتنين وتلاته ولسه فيه ناس بتتنمر علي، لحساب مين كل ده، انا بني آدم زيي زيكم والله“.