نقل بدور البراهيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت بدور البراهيم صورا لها وهي تتلقى العلاج داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على موقع ”سناب شات“.

وتظهر بدور البراهيم بالصور وهي مستلقية على سرير، وكتبت عليها: ”دعواتكم“.

يذكر أن بدور البراهيم، طالبت قبل يومين، سلطات التشريع في بلدها، بإصدار بنود في القانون تحمي المشاهير من التنمر.

وقالت بدور البراهيم، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“، وتناقلته الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشاهير مواقع التواصل والمجتمع ”أصبحوا صيداً سهلاً لكل من يريد أن يتطاول على غيره دون حساب“.

واعتبرت المشهورة السعودية ”أنها وجميع المشاهير يفيدون المجتمع، لذلك من حق المجتمع حمايتهم ممن يحاول أن يتطاول أو يتنمر عليهم“.

وتابعت: ”أطالب بحقوق المشاهير، لازم يصير لنا بنود وحقوق وشروط تحمينا من التنمر، لأن مثل ما إحنا قاعدين نفيد بلدنا ومجتمعنا لينا برضو حقوق، لأن اللي صاير شيء مو طبيعي“.

وكُرمت بدور البراهيم، مع مجموعة من المشاهير في السعودية يوم الجمعة الماضي في فعالية إعلامية، وعلقت على تكريمها مؤكدة ”أهمية تكريم مشاهير السوشيال ميديا“.

وحينها وجهت البراهيم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، شكرها لمتابعيها لتهنئتهم لها بعد تكريمها في ”ملتقى الإعلام الجديد“، لافتة إلى أن ”الحفل كان مفيدًا للغاية“.