سلاف فواخرجي تعاتب الفنانين والصحفيين لعدم دعمها ضد كاريس بشار

عاتبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أصدقاءها من الفنانين والصحفيين الذين شجعوها على الرد على تصريحات كاريس بشار، وعندما قامت بذلك لم يدعمها أحد لتشتعل الأزمة بعدها بشكل أكبر، بحسب تعبيرها.

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وكانت ”فواخرجي“ قد تحدثت عن سبب خلافها مع كاريس بشار خلال استضافتها في برنامج ”كتاب الشهرة“، مشيرة إلى أن الخلاف بدأ في حفل زفافها حينما حضرت كاريس ولم تكن مدعوة.

وقالت ”فواخرجي“ خلال لقاء أجرته مع برنامج ”et بالعربي“: ”مو كل العالم عنده موقف بكلمة الحق، ولا كل العالم يحبون التعبير عن موقفهم، للأسف، بس في الآخر ما فيني ألومهم، بس أكيد هنه إللي بيعرفوني، وإللي كانوا معي يعرفون أنني ما فيني أسكت عن كلمة حق، وأكيد توقفت معهم بهذه القصة“.

وأضافت فواخرجي: ”حتى إللي قالتلي هذه القصة قالت إحنا ما فينا نحكي حتى لا نعرّض أنفسنا للأذى“.

وكشفت ”فواخرجي“ عن حقيقة الهجوم الذي تعرضت له عقب تصريحاتها عن كاريس بشار، مشيرة إلى أن هناك جيشًا إلكترونيًا، وصفحات وهمية، تابعة لها قامت بحملة هجوم ممنهج عليها، موضحة أن هناك حسابات كانت تكتب كلامًا جيدًا عنها وتتفاجأ بأنه يتم حذفه.

وكانت النجمة السورية سلاف فواخرجي قد كشفت عن أسباب خلافها مع مواطنتها النجمة كاريس بشار، مؤكدة أن احتفال الأخيرة بيوم ميلادها خلال حفل زفاف سلاف هو السبب.