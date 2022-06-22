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طلاق قطب الإعلام روبرت مردوخ والممثلة جيري هول
تاريخ النشر: 22 يونيو 2022 19:01 GMT
تاريخ التحديث: 22 يونيو 2022 20:05 GMT

طلاق قطب الإعلام روبرت مردوخ والممثلة جيري هول

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن شخصين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن قطب الإعلام، روبرت مردوخ، والممثلة جيري هول بصدد الطلاق. ووفقًا للتقرير، من غير المرجح أن

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المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ نقلًا عن شخصين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن قطب الإعلام، روبرت مردوخ، والممثلة جيري هول بصدد الطلاق.

ووفقًا للتقرير، من غير المرجح أن يؤدي طلاق مردوخ، وهو الرابع له، إلى تغيير هيكل ملكية الشركات التي يمتلك حصصًا فيها، والتي تشمل الشركات الأم لـ“فوكس نيوز“ و“ول ستريت جورنال“.

ولم يرد ممثلون عن ”هول“ على الفور على طلب من ”رويترز“ للتعليق.

وكان روبرت مردوخ إمبراطور الإعلام قد التقى جيري هول في أستراليا، حيث كانت تقدم عرضًا مسرحيًا، صيف 2015، لتكون البداية لعلاقة نتج عنها إعلان الخطبة ثم الزواج، مطلع 2016، في صحيفة “ ذي تايمز” التي يملكها مردوخ.

من جهتها كانت ”جيري هول“، 59 عامًا، شريكة حياة ”ميك جاغر“ قائد فرقة “رولينغ ستونس” لغناء الروك، وتوقفت العلاقة، في 1999، بعد 23 عامًا أنجبا خلالها 4 أطفال.

ويمتلك ”مردوخ“ رجل الأعمال الذي تقدّر ثروته بـ 11 مليار دولار أمريكي عديد العناوين الصحفية، والقنوات التلفزيونية في العالم.

واقترن اسم مردوخ بفضيحة “أخبار العالم” الجريدة الأسبوعية التي كان يملكها والمتهمة بالتجسس بانتظام على عدة شخصيات ومشاهير، في فضيحة كشف عنها، في 2011، أسفرت عن استقالة مردوخ من إدارة شركة” نيوز كوربوريشن” المشرفة على صحيفة “أخبار العالم”.

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