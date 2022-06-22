بعد "خداع المتابعين".. هجوم لاذع على فوز العتيبي وأحمد الموسى

شن طيف واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، هجوماً لاذعاً على المشهورة السعودية فوز العتيبي وزوجها أحمد الموسى، متهمين إياهما بخداع المتابعين والجمهور والاستخفاف بهم.

واعتبر متابعون للثنائي العتيبي والموسى أن مقلب إعلان الانفصال ثم العودة بزواج جديد، خاصة من جانب أحمد الموسى الذي لم يكشف هوية زوجته الجديدة، ما هو إلا ”مقلب تمثيلي“ من جانبه لمحاولة صعود الترند والاستحواذ على اهتمام المتابعين، بحسب البعض.

وكانت فوز العتيبي قد أعلنت قبل أشهر انفصالها عن زوجها أحمد الموسى، قبل أن تعود مؤخراً للإعلان عن عودتها إليه مجدداً، وإقامتها حفل زفاف جديدا جمعهما وسط أجواء رومانسية.

وقالت العتيبي عبر حسابها في ”سناب شات“: ”فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر“.

وتسببت تلك الجملة في حملة انتقادات لاذعة ضد المشهورة السعودية وزوجها، من قبل رواد تويتر الذين فعّلوا وسماً باسم #فوز_العتيبي ينشط باستمرار للهجوم عليها.

وقالت مغردة تدعى ”فوز“ معلقة بسخرية: ”أعداء الحب على أساس يلي بينهم حب لونه حب ماخليتوه فرجه للي يسوى واللي مايسوى ياله من حب الفرجه ببلاش ترا كل المخلوقات تحب وحتى الضفادع تحب وعندها رومانسية والفرجه عليها ببلاش“.

بدورها، علقت مغردة باسم ”رزان“ بقسوة على ما خرجت به العتيبي قائلة: ”.. تقول جحفلنا أعداء الحب هذي ما تدري ان الحب كرهناه من نوعيتها القذره وندعي الله انه ما يرزقنا مثل اللي معها لابو الفخيذات اللي الوزغ له فخوذ ازين منها“.

وقال مغرد باسم ”مشاري“ مهاجماً الزوجين: ”اذا سُئلت عن #فوز_العتيبي و #أحمد_الموسى قل: هم شياطين المجتمع! لا كثّر الله من أمثالكم على تمثيلكم المكشوف منذ بدايته!“.

وعلقت مغردة باسم ”جولييت“ قائلة: ”اهم شيء جلطنا أعداء الحب ماحد درا عنهم يع مبسوطه ع نفسها تتفصخ وهو عادي عنده الله لا يبلانا ولا يجمعني مع رجال عديم غيره“.

وقالت مغردة باسم ”مرام“ في تفاعلها مع الأمر: ”انا عجزت استوعب اللي هم يسوونه طيب والسب اللي يسبون بعض فيه !! كيف يطالعون بوجيه بعض !!! مع اني ما اتابعهم الا انهم طالعين لي بكل مكان ياربي رحمتك وش صاير !! ابي القيامة تقوم وارتاح ياربي تعبت من هالحياة اللي مافيها شي صاحي“.

وأيدتها في الرأي مغردة باسم ”سارة“ ردت عليها قائلة: ”مثلك ما أتابعهم لكن يطلعون لي واضح ما عندهم قيم ثابتة عشان كذا يطلعون يشتمون ببعض بعدين فجأة يتصورون بمشهد زفاف مافيه إلا هم وتكتب: أهم شيء جلطنا أعداء الحب والحب الصادق النقي ينتصر طيب وكلامك فيه وين راح؟! مجرد صناعة محتوى هابط لزيادة أرصدتهم بالشو الأهبل اللي سووه، والكرامة صفر“.

يذكر أن فوز العتيبي وزوجها القديم الجديد أحمد الموسى كانا مثار حالات من الجدل المتواصلة على مدار السنوات الماضية، وخلال ارتباطهما، حيث بدت منهما سلوكيات اعتبرت مشينة ومخالفة للعادات والتقاليد السعودية، ما عرضهما للانتقادات باستمرار.