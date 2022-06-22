خيران الزهراني أول مغني أوبرا سعودي يشرح سبب غنائه في الكنائس

برر الفنان السعودي الشاب، محمد خيران الزهراني، مشاركته في أداء حفلات غنائية داخل الكنائس ضمن فرق أوبرا إيطالية، بالقول إن ما يردده فنانو الأوبرا خلال العروض التي يقدمونها لا علاقة له بالأديان.

وقال الشاب، في مقابلة تلفزيونية عقب مشاركته الناجحة في أول مهرجان للأوبرا في السعودية، إن أداء فرق الأوبرا لحفلات فنية في الكنائس الإيطالية يعود لتصميم تلك الكنائس المعماري الذي يسمح بوصول الصوت لكل أرجائها.

وأضاف أن الكنائس الإيطالية تُستخدم لذلك الغرض من قبل الفنانين والسياسيين، ولا علاقة لما يتم تقديمه خلال الحفلات بالأديان، ولا تمت الأغاني العالمية التي يؤدونها للأديان أو العقائد بصلة.

وترك الزهراني دراسة الصيدلة بعد عامين، ليتفرغ للغناء الأوبرالي، وسافر إلى إيطاليا لاحتراف ذلك الفن، لكن رحلته لم تستمر طويلاً، وانتهت خلال مرحلة تعلم اللغة الإيطالية بسبب ظهور جائحة كورونا والإغلاقات التي تسببت فيها.

ويعتزم الشاب الذي يظهر باسم والده خيران، في تحدٍ يقول إنه موجه لمن قالوا له إن والده المتوفى ما كان ليرضى باختيار نجله، العودة إلى إيطاليا لدراسة الأوبرا بشكل أكاديمي.

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1539318614234365952

ورغم الفترة القصيرة التي قضاها في إيطاليا، فقد نجح في الانضمام لفرقة ”Coro Polifonico musica“ الإيطالية عن طريق الصدفة، وقدم عام 2020 ثلاث حفلات معها في كنائس روما وحفلة في الفاتيكان، ومن ثم قدم حفلاً في أبوظبي.

وقدم الزهراني، يوم الإثنين الماضي، آخر حفلات مهرجان أوبرا نظمته وزارة الثقافة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة ”بوليفارد سيتي“ في العاصمة الرياض، في أول حدث عالمي من نوعه تشهده البلاد.

وشارك في المهرجان 6 نجوم في ذلك الفن، قدموا أعمالاً كلاسيكية متنوعة، بينهم 3 سعوديين، حيث غنى في حفل اليوم الأول الثنائي سوسن البهيتي وجوزيف كاليها، وفي اليوم الثاني: مصطفى شيرة وجيڤورغ هاكوبيان، وفي اليوم الثالث: خيران الزهراني ودانييل دي نيس.

https://twitter.com/MOCSaudi/status/1538239546625863682

وشهدت الحفلات الثلاث إقبالاً كبيراً من عشاق الأوبرا في المملكة، وبدا أن عددهم كبير، ومن الجنسين، وبينهم نخب ثقافية تضم كتاباً وإعلاميين وفنانين وأكاديميين من مختلف التخصصات.

https://twitter.com/MOCSaudi/status/1538282816512868352

وتضمن المهرجان أيضاً معرضاً خاصاً للأوبرا يحتوي على الفن الكلاسيكي والمقتنيات المرتبطة به، مثل الأزياء وتاريخ الأوبرا بآلاته الموسيقية.

https://twitter.com/MOCSaudi/status/1538615534710837248

وتعتزم السعودية تتويج اهتمامها بفن الأوبرا عبر بناء دار أوبرا عالمية، تشكل بجانب معالم تاريخية وأثرية وفعاليات فنية عديدة، وجهة للسكان والسياح من مختلف دول العالم.