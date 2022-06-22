فوز العتيبي ترقص في "زفافها الثاني" على أحمد الموسى

كشفت فوز العتيبي مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، اليوم الأربعاء، جانباً من أجواء حفل زفافها الثاني على زوجها أحمد الموسى، الذي أقيم بشكل خاص بينهما، بعد انفصالهما لعدة أشهر.

ونشرت فوز عبر حسابها في ”سناب شات“ مقاطع وصورا من حفل الزفاف الذي جاء في أجواء رومانسية وتخللها لقطات راقصة بين الزوجين على أغنية للفنانة إليسا وأخرى للفنان راشد الماجد.

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وكانت فوز العتيبي قد كشفت عن عودتها لزوجها بعد انفصالها عنه، مؤكدة أن الموضوع كان معركة مع من وصفتهم ”أعداء الحب“.

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ونشرت فوز منشوراً عبر حسابها في ”سناب شات“ للتعليق على رسالة من أحد متابعيها عبر عن فرحته برجوعهما، قائلة: ”فرحتكم والله واصلة يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح“.

وأضافت المشهورة السعودية في رسالتها لمتابعيها: ”ثقوا دائماً أن الحب الصادق النقي ينتصر“.

ونشر الموسى زوج فوز عبر حسابه على ”سناب شات“، صورة له من حفل الزفاف، معلنا زواجه من فتاة دون أن يكشف عن هويتها.

وكتب قائلاً: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة لي، وأمّا لأبنائي جعله الله بداية خير لنا“.

وبمجرد اكتشاف الجمهور لحقيقة الأمر وأن زوجته التي يقصدها هي فوز العتيبي ذاتها، اعتبر المتابعون أن الأمر برمته مجرد ”مقلب أو استخفاف بالمتابعين“، مطالبين بحملة إلغاء المتابعات عن الزوجين، معتبرين أن ما قاما به ”ليس له مبرر“.