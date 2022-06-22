رهف القحطاني تهدي والدتها طقمًا ذهبيًا في عيد ميلادها

احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، بعيد ميلاد والدتها في حفل بهيج أقامته في حديقة منزلها، وأهدتها طقمًا ذهبيًا.

ووثقت القحطاني الحفل الذي أحيته إحدى فرق الغناء الشعبي الشهيرة في السعودية.

واقتصر الحضور في الحفل على العائلة والأصدقاء المقربين في مجموعة من الفيديوهات نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“.

وظهرت المشهورة السعودية في الحفل بتسريحة شعر جديدة وصفتها بـ“الرائعة“، والتي صنعتها خصيصًا للحفل.

وقالت ”رهف“ في بطاقة معايدة أهدتها لوالدتها مع الطقم الذهبي: ”إلى المرأة الرائعة التي تساعدني على تحقيق أحلامي.. أمي الله يديمك لي عمر“.

وأضافت في بطاقة أخرى: ”بوجودك أنت بنظر الناس أمي، لكنك بنظري أنت أروع ملاك يحضنني، ولو تمكنت لأهديتك عمري.. كل عام وأنت أجمل وألطف وأرق من يكبر بهاليوم.. أحبك يا أجمل أم بالدنيا كلها“.

وكانت قد ظهرت قبل أيام في مقطع فيديو وهي تحاول خلاله إقناع والدتها بالموافقة على سفرها، لتعيد الحديث عن أزمتها في المالديف للواجهة مرة أخرى.

كما ظهرت خلال الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقنع والدتها بالسماح لها بالسفر من أجل نشر محتوى جديد، وأنها لا تملك محتوى تشارك به جمهورها في الفترة الحالية.

ووجهت المشهورة السعودية في المقطع رسالة لوالدتها بشكل طريف في محاولة منها لإقناعها بالسفر قائلة: ”بنتك بدها تسافر، أبغي أسافر، ما عندي محتوى، لازم أسافر علشان المحتوى، محتواي يماي“.

ورغم طرافة رسالة رهف القحطاني وحديثها لوالدتها بشكل ساخر، إلا أنها أعادت، دون قصد، الحديث عن رحلتها للمالديف إلى الساحة مجددًا.

وفي وقت سابق، انفعلت القحطاني على منتقديها من الرجال الذين يسخرون دائمًا من شهرتها بالقول إنها ”لا تستحق الشهرة“.

ووصفت منتقديها بأنهم ”عاطلون لا يفعلون شيئًا، وعالة على المجتمع“.

وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في ”تيك توك“: ”والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة“.

وأكدت المشهورة السعودية أنها تستحق الشهرة، مبررة ذلك بأنها ”استثمرتها في مساعدة الآخرين، وإخراجهم من السجون“.

وقالت إنها ”دفعت ديون العديد من الغارمين من قحطان“.

وتابعت: ”أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أي امرأة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه، أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه“.

وأضافت: ”ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع“.

وأكدت رهف القحطاني أنها ”فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث إنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا“، على حد قولها.