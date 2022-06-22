المخرج يوسف هشام يعلن انتهاء عمله ضمن فريق "القاهرة السينمائي"

أعلن المخرج السينمائي المصري يوسف هشام اعتذاره عن متابعة مهام منصبه كمدير برنامج الأفلام القصيرة ومتابعة أفلام الأمريكيتين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متمنيًا النجاح في الدورة المقبلة.

وقدم يوسف هشام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، الشكر لمواطنه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان متمنياً له التوفيق في الدورة المقبلة، إذ كتب: ”اليوم انتهى عملي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تشرفت بالعمل في المهرجان على مدار الدورتين السابقتين وفخور باللي قدمته وكنت متطلع لعملي في الدورة الحالية“.

ولم يكشف المخرج الأسباب التي دفعته لإعلان اعتذاره عن المشاركة، إذ اكتفى بذكر أنه “لن يستطيع أن يكمل مهامه خلال الدورة المقبلة للمهرجان، قائلاً: ”ولكن للأسف مش هقدر أكمل الدورة دي“.

وأضاف: ”أنا ممتن لكل اللي اشتغلت معاهم في الدورات السابقة وبتمنى كل التوفيق لإدارة المهرجان الجديدة تحت قيادة الصديق العزيز حسين فهمي، وأتمنى الازدهار الدائم للمهرجان اللي له مكانة عزيزة جدًا في قلبي“.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة بمقر دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن في 15 مارس الماضي أعلنت وزيرة الثقافة في مصر الفنانة إيناس عبدالدايم، تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست المصري محمد حفظي.

وعقب توليه مسؤولية إدارة المهرجان بعدة أيام فقط، أعلن حسين فهمي في 28 مارس الماضي، تولي مواطنه المخرج أمير رمسيس منصب مدير المهرجان في دورته القادمة.