في أول حفل بعد وقفه عن الغناء.. حسن شاكوش: "كنت بنام ودمعتي على خدي"

أحيا مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش مساء أمس الثلاثاء، أولى حفلاته الغنائية، إثر حصوله على رخصة مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية، بعد وقف استمر 10 أشهر.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، أوقفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شاكوش عن الغناء في مصر بشكل نهائي، بعد أزمة خلافه مع مواطنه المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقال حسن شاكوش في الحفل الذي أقيم على متن أحد المراكب النيلية الشهيرة في مصر، موجها حديثه للجمهور ”والله العظيم تلاته وحشتوني، انتم ما تعرفوش انا كنت عامل إزاي في الـ 10 شهور اللي فاتوا دول، فيه أيام كنت بنام ودمعتي على خدي“.

ووثق حسن شاكوش كلمته في فيديو نشره عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، إضافة إلى مجموعة فيديوهات من الحفل الذي شهد حضورا كبيرا.

وأُسدل الستار يوم الأحد الماضي، على أزمة منع نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، لمطرب المهرجانات شاكوش، بمنح الأخير عضوية النقابة رسميا والسماح له بالغناء.

ونشر مطرب المهرجانات، يوم الأحد، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر فيها ممسكا ببطاقة اشتراك النقابة، معلنا انتهاء أزمته وحصوله رسميا على عضوية النقابة من جديد.

وعلق على الصورة بالقول “الحمدلله استلمت كارنية النقابة وجاهزين للشغل”.

وقال في تصريحات تلفزيونية ”أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، وأنا عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء ليه“.

كما قدم شاكوش، الاعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قائلا ”بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح اللي هيقولولي عليه، والتزم بضوابط النقابة“.

وتابع ”وغصب عني دي كانت مشكلة، واتعلّمت، واتوقّفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى (النقابة) تبص في الالتماس بتاعي، أنا ابنكم وغلطت وبتأسف على غلطي“.