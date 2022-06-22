آمال ماهر ترد على مزاعم الاختطاف

أثارت صور نشرها حساب الفنانة المصرية آمال ماهر في ”تويتر“، كأحدث ظهور لها، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وشكك جمهور الفنانة ومتابعوها بعودة آمال ماهر للنشاط على حساباتها في مواقع التواصل، بعد اختفاء غامض.

ونشر حساب آمال ماهر في ”تويتر“ صورا للفنانة المصرية على البحر، بدعوى أنها في إجازة صيفية.

وطالب متابعوها بظهورها في ”بث مباشر“ أو في ”لقاء تلفزيوني“، للتثبت من صحة عودتها بالفعل للتفاعل، في وقت أكد آخرون أن ”الصور المنشورة والتي تظهر فيها آمال على البحر قديمة، وتعود لسنوات مضت“، بينما قال آخرون إن الصور ”فوتوشوب“.

وكانت الفنانة المصرية قد عبرت في تغريدة على حسابها في ”تويتر“ في فبراير/ شباط الماضي، عن ”اشتياقها لجمهورها“، ووعدتهم بالعودة قريبا للتفاعل معهم.

ولاحقا، هنأت آمال ماهر جمهورها بقدوم شهر رمضان الكريم، لتتوقف بعدها عن نشر أي تغريدات.

وفوجئ متابعو آمال ماهر بعد حملة على ”تويتر“، تطالب بالكشف عن مكانها، بعد رواج شائعات ومزاعم اختطافها وتعرضها للتعذيب والاغتصاب ونقلها لإحدى المستشفيات بين الحياة الموت، بنشر صورتين للفنانة على حسابها في ”تويتر“.

وفندت مواطنتها الفنانة مروة نصر ما أشيع عن اختطاف آمال ماهر، مشددة على أنها ”بخير وتمضي وقتها مع عائلتها“، لافتة إلى أنها ”ستعود قريبا للساحة الفنية“.

وتزامن مع ذلك، نفي حساب يحمل اسم آمال ماهر – تم إنشاؤه بعد توقف الفنانة عن التغريد في حسابها الرسمي – ما أثير عن اختفائها، مبينا أنها ”مجرد إشاعات“، وأن الفنانة المصرية تمضي وقتها مع عائلتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختفي فيها الفنانة آمال ماهر عن الساحة الفنية وتعود لاحقا إليها.

ففي عام 2018، أشيع نبأ اختفائها قسريا، وسط مخاوف مشابهة من جمهورها بشأن السبب، ليؤكد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر في حينها أنها ”بخير وتقضي وقتها مع عائلتها“.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلنت آمال ماهر اعتزالها الغناء بشكل مفاجئ بعد إعلانها قبلها استعدادها إطلاق ألبوم غنائي، لتتراجع بعد أسبوعين عن قرار الاعتزال.