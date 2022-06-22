تهم الاحتيال تحيط بعرض زواج مليوني قدمته فتاة لـ سمول كابتشينو

تواجه شابة تزعم أنها سعودية، تهم الاحتيال بعد أن عرضت مليون ريال على شاب سعودي وسيم ومعروف في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الزواج بها.

وشاهد متابعون كثر نجم مواقع التواصل الاجتماعي، سعد العنزي الشهير بلقب ”سمول كابتشينو“ وهو يتحدث مع فتاة تقول إن اسمها نورا الزهراني، في بث مباشر على تطبيق ”تيك توك“، عندما عرضت عليه المبلغ الكبير مقابل الزواج بها.

وقاد المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، ما يشبه التحقيق في القصة التي تناقلتها وسائل الإعلام والحسابات الإخبارية المعنية بأخبار المشاهير، قبل أن يشكك في حقيقة العرض المليوني.

وقال مدخلي الشهير بلقبه ”نايفكو ”أثناء عمل فريقي على تحقيق استقصائي عن تيك توك، اكتشفنا طريقة احتيال تقوم بها بنت في تيك توك مع أمها من جنسية عربية، يقومون بالاتفاق مع مشهور لعمل بث مشترك وتدّعي أنها سعودية وتعرض عليه مبلغ مالي وتطلبه أن يتزوج منها! الهدف إيهام المشاهدين أنها غنية، لاصطياد ضحايا للاحتيال عليهم“.

وأضاف طالباً المساعدة ممن لديه أدلة أو معلومات ”حتى الآن نحاول أن نفهم طريقة وتفاصيل عملية الاحتيال والتأكد من المصادر، قبل مشاركتها، وإذا عندك معلومات عن طرق الاحتيال المشابهة أو بيانات عن طبيعة المحتالين، أو إضافة مفيدة في هذا السياق، ارسلها لي، للمساعدة في صنع مادة توعوية“.

حتى الآن نحاول أن نفهم طريقة وتفاصيل عملية الاحتيال والتأكد من المصادر، قبل مشاركتها، وإذا عندك معلومات عن طرق الاحتيال المشابهة أو بيانات عن طبيعة المحتالين ، أو إضافة مفيدة في هذا السياق، ارسلها لي، للمساعدة في صنع مادة توعوية. — نايفكو NAIF (@naifco) June 20, 2022

ومع التشكيك في هوية الشابة وجنسيتها، ظهر ”سمول كابتشينو“ في مقطع فيديو للرد على تلك الاتهامات، وقال إن الفتاة سعودية بالفعل لكن والدتها مغربية وتقيم في المغرب، بعد أن استند كثير ممن يشككون بعرض الزواج إلى لهجة الشابة.

البنت التي خرجت مع شاب سعودي في بث مشترك في تيك توك وادّعت ان اسمها نورا الزهراني وعرضت عليه مليون ريال كاش في شنطه مقابل انه يتزوجها، هي محتالة من المغرب اسمها فاطمة، هدفها هي وأمها خداع المشاهدين وإيهامهم أنهم من عائلة سعودية ثرية وذلك لاصطياد ضحاياهم للاحتيال عليهم .. pic.twitter.com/Rrl4l6hLxH — نايفكو NAIF (@naifco) June 20, 2022

إقرار من الشاب السعودي بعلمه المسبق قبل البث ان البنت تتواصل معه من خارج المملكة، وتأكيده أن البنت صورت له مليون ريال من عملات مختلفة "كاش" في بيتها، قبل أن تقنعه بأن يخرج معها في بث مشترك في تيك توك. pic.twitter.com/ehFE52qky0 — نايفكو NAIF (@naifco) June 21, 2022

وعاد مدخلي، مساء يوم الثلاثاء، لمتابعة تحقيقاته في القصة، وقال ”البنت اليوم خرجت بفيديو تلمح فبه انها تحمل الجنسية الأمريكية .. قبل أن تحذف المقطع بسبب تعليقات نبهتها عن بنود في نظام الجنسية السعودية تقيّد حمل جنسيتين في نفس الوقت“.

البنت اليوم خرجت بفيديو تلمح فبه انها تحمل الجنسية الأمريكية .. قبل أن تحذف المقطع بسبب تعليقات نبهتها عن بنود في نظام الجنسية السعودية تقيّد حمل جنسيتين في نفس الوقت. pic.twitter.com/vYNEOJIJLS — نايفكو NAIF (@naifco) June 21, 2022

وشهدت القصة مزيداً من التفاعل بين المدونين بعد الشكوك التي أثيرت بشأنها، وسط انقسام بين مدافع عن ”سمول كابتشينو“ والفتاة الزهراني كما تزعم اسمها من جهة، ومؤيد لشكوك واتهامات مدخلي لطرفي عرض الزواج.

وتعرض عدة مشاهير سعوديين لعقوبات وغرامات في الفترة الماضية بسبب مخالفات للقوانين المحلية خلال ظهورهم في مقاطع فيديو وصور أو تعليقات، وكان آخرهم رهف القحطاني وصديقتها مروج الرحيلي.