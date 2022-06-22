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تهم الاحتيال تحيط بعرض زواج مليوني قدمته فتاة لـ سمول كابتشينو
تاريخ النشر: 22 يونيو 2022 0:05 GMT
تاريخ التحديث: 22 يونيو 2022 0:25 GMT

تهم الاحتيال تحيط بعرض زواج مليوني قدمته فتاة لـ سمول كابتشينو

تواجه شابة تزعم أنها سعودية، تهم الاحتيال بعد أن عرضت مليون ريال على شاب سعودي وسيم ومعروف في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الزواج بها. وشاهد متابعون كثر نجم

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المصدر: الرياض– إرم نيوز

تواجه شابة تزعم أنها سعودية، تهم الاحتيال بعد أن عرضت مليون ريال على شاب سعودي وسيم ومعروف في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الزواج بها.

وشاهد متابعون كثر نجم مواقع التواصل الاجتماعي، سعد العنزي الشهير بلقب ”سمول كابتشينو“ وهو يتحدث مع فتاة تقول إن اسمها نورا الزهراني، في بث مباشر على تطبيق ”تيك توك“، عندما عرضت عليه المبلغ الكبير مقابل الزواج بها.

وقاد المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، ما يشبه التحقيق في القصة التي تناقلتها وسائل الإعلام والحسابات الإخبارية المعنية بأخبار المشاهير، قبل أن يشكك في حقيقة العرض المليوني.

وقال مدخلي الشهير بلقبه ”نايفكو ”أثناء عمل فريقي على تحقيق استقصائي عن تيك توك، اكتشفنا طريقة احتيال تقوم بها بنت في تيك توك مع أمها من جنسية عربية، يقومون بالاتفاق مع مشهور لعمل بث مشترك وتدّعي أنها سعودية وتعرض عليه مبلغ مالي وتطلبه أن يتزوج منها! الهدف إيهام المشاهدين أنها غنية، لاصطياد ضحايا للاحتيال عليهم“.

وأضاف طالباً المساعدة ممن لديه أدلة أو معلومات ”حتى الآن نحاول أن نفهم طريقة وتفاصيل عملية الاحتيال والتأكد من المصادر، قبل مشاركتها، وإذا عندك معلومات عن طرق الاحتيال المشابهة أو بيانات عن طبيعة المحتالين، أو إضافة مفيدة في هذا السياق، ارسلها لي، للمساعدة في صنع مادة توعوية“.

ومع التشكيك في هوية الشابة وجنسيتها، ظهر ”سمول كابتشينو“ في مقطع فيديو للرد على تلك الاتهامات، وقال إن الفتاة سعودية بالفعل لكن والدتها مغربية وتقيم في المغرب، بعد أن استند كثير ممن يشككون بعرض الزواج إلى لهجة الشابة.

وعاد مدخلي، مساء يوم الثلاثاء، لمتابعة تحقيقاته في القصة، وقال ”البنت اليوم خرجت بفيديو تلمح فبه انها تحمل الجنسية الأمريكية .. قبل أن تحذف المقطع بسبب تعليقات نبهتها عن بنود في نظام الجنسية السعودية تقيّد حمل جنسيتين في نفس الوقت“.

 

وشهدت القصة مزيداً من التفاعل بين المدونين بعد الشكوك التي أثيرت بشأنها، وسط انقسام بين مدافع عن ”سمول كابتشينو“ والفتاة الزهراني كما تزعم اسمها من جهة، ومؤيد لشكوك واتهامات مدخلي لطرفي عرض الزواج.

وتعرض عدة مشاهير سعوديين لعقوبات وغرامات في الفترة الماضية بسبب مخالفات للقوانين المحلية خلال ظهورهم في مقاطع فيديو وصور أو تعليقات، وكان آخرهم رهف القحطاني وصديقتها مروج الرحيلي.

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