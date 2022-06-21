أول تعليق من أحمد أبو هشيمة على انفصاله عن ياسمين صبري

علق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لأول مرة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعدما يقرب من الشهر على انفصالهما، مشيرا إلى أنه يكن لها كل الاحترام والمعزة.

وقال أبو هشيمة خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا“.

وتابع رجل الأعمال المصري: ”ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية“.

وفاجأت ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة، متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي بحذف صورهما معا من حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وسط تداول أنباء عن انفصالهما.

ورغم تداول أنباء الطلاق، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأنباء المتداولة حول طلاقهما أو نفيها، بل حذف كل منهما صور الآخر التي كانت تملأ حساباتهما الشخصية على “إنستغرام”؛ ما رجح وقوع الطلاق بالفعل.

وفي أول تعليق ضمني على أنباء انفصالهما، كتبت ياسمين صبري منشورا باللغة الإنجليزية عبر ”إنستغرام“، قالت فيه: ”أنا سأصبح النسخة الأجمل من نفسي مع كل يوم جديد“؛ مما يوحي بتأكيدها للأنباء المتداولة.

يشار إلى أن آخر ظهور للثنائي كان في الأيام الأخيرة من رمضان على مائدة إفطار رمضانية داخل حديقة منزلهما، ونشر الزوجان السابقان بعض الصور التي وثقت تلك المناسبة.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كان منذ أكثر من عامين، ففي الـ19 من نيسان/ أبريل من العام 2020، احتفلا بعقد قرانهما بعد نحو شهر من إعلان خطبتهما رسميا.