محامية الفنان طارق العلي تطعن بحكم إدانته في قضية "سب" حياة الفهد

أعلنت المحامية الكويتية بشرى الهندال، وكيلة الفنان طارق العلي، عزمها الطعن بحكم الإدانة الذي صدر يوم الثلاثاء ضد موكلها في قضية ”سب“ الفنانة حياة الفهد، في تسجيل صوتي منسوب إليه تم تداوله قبل نحو 4 أعوام.

وقالت المحامية الهندال، في تغريدة نقلها حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أخبار الأمن والقضاء، إنها ”ستطعن غدا الأربعاء بحكم تغريم الفنان طارق العلي في القضية التي رفعت ضده عن طريق المحامي بدر باقر من مجموعة علي العصفور القانونية“.

وأشارت الهندال إلى أنه ”سبق وأن حصل طارق العلي على حكمين نهائيين بالبراءة، عن ذات المقطع الصوتي“.

المحامية بشرى الهندال :

سنطعن غداً على حكم تغريم موكلي الفنان #طارق_العلي وسبق لنا الحصول على حكمين نهائيين بالبراءة عن ذات المقطع الصوتي قمنا بمقاضاة الحسابات التي نشرت المقطع ونسبته لموكلي وكلنا ثقة بالقضاء الكويتي النزيه@tareqalali67 @Bushraalhendal https://t.co/scu0PYZrKO pic.twitter.com/yk4mhMnw6n — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) June 21, 2022

وأكدت المحامية ”مقاضاة الحسابات التي نشرت المقطع الصوتي محل الشكوى ونسبته لموكلها الفنان طارق العلي“.

وكانت محكمة الجنح قد قررت تغريم الفنان العلي عن الواقعة مبلغ 75 دينارا (248 دولارا).

ووقعت خلافات عديدة بين الفنانين العلي والفهد، بعد تسريب صوتي منسوب للفنان الكويتي تم تداوله العام 2018، ويسيء للفنانة الكويتية وابنتها.

ووصف المقطع المنسوب لطارق العلي ابنة حياة الفهد بـ“الغبية السودة“، حيث يسمع في التسجيل الصوتي صوت شخص (من غير المؤكد إذا كان للفنان طارق العلي أو تم تركيبه)، يقول فيه: ”هاي لما دخلت (..) يا حياة بشرفج الحين ويوم ليك مصلحة عشان بنتج الغبية السودة (..) هاجمتني (..) والله أنا لو أسأل حياة الفهد منو فهد الهاجري، هي ما تعرف منو رئيس الوزرا (..)“.

ودفع التسجيل المسرب الفنانة ”الفهد“ إلى التقدم بدعوى أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في الكويت ضد الفنان ”العلي“، تتهمه فيه بالإساءة، وإطلاق عبارات عنصرية بحقها وحق ابنتها.

ولاحقا، قدم طارق العلي اعتذاره للفنانة حياة الفهد عن التسجيل المسيء، لكن خلافا لاحقا اندلع بينهما بعد هجومه عليها وعلى مواطنه الفنان حسن البلام، ليعود في أبريل/ نيسان الماضي إلى تقديم اعتذار جديد لـ“الفهد“ وكذلك اعتذار لـ“البلام“.

واعتذر طارق العلي من الفنانة حياة الفهد على التسجيل المسيء دون أن يتطرق لتفاصيله، معلقا في مقطع فيديو موثق: ”حتى أستاذة حياة الفهد لها كل التقدير والاحترام، ولا يمكن في يوم من الأيام أغلط عليها، لها كل التقدير والمحبة، بس ابعدوا هالفتن عنها“.

وبدأ الخلاف بين كل من الفهد والعلي قبل تسريب المقطع المسجل بعام، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه طارق العلي على المعهد العالي للفنون المسرحية لاتخاذه قرارًا بمنع الطلاب من التمثيل، في حين دافعت الفنانة حياة الفهد عن القرار، الأمر الذي أثار حفيظة طارق وتطور الخلاف بينهما.