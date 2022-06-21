محكمة مصرية تلزم أحمد عز بدفع نفقة شهرية لطفليه من زينة

قضت محكمة الأسرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 50 ألف جنيه (نحو 2,667 دولار) نفقة شهرية لطفليه من مواطنته الفنانة زينة.

وكان أحمد عز قد استأنف على حكم أولي صادر عن محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه (نحو 3,201) لنجليه عز الدين وزين الدين، إضافة إلى استئناف الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة إلى أكثر من 60 ألف جنيه بعد زيادة دخل عز.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من حصول زينة على حكم آخر ضد أحمد عز بإلزامه بدفع 25 ألف جنيه (نحو 1,333 دولارا) كأجرة سكن، و 3 آلاف جنيه (نحو 160 دولارا)، مقابل حضانة لطفليه من الفنانة زينة.

وجاء حكم محكمة الأسرة في مدينة نصر ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة على مدار سنوات، منذ اكتشاف زواجهما سرًا، وإنجابهما طفلين عز الدين وزين الدين، وإثباتها نسبهما لعز الذي كان ينكر أنهما ابناه.

وقدم فريق دفاع الفنانة زينة حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تضمنت طلاق عز لزينة في عام 2017، إلى جانب بعض المستندات التي تثبت ثراء أحمد عز، وأجره عن الأعمال الفنية التي يقوم بها.

وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

كما قضت المحكمة سابقًا بإثبات نسب نجلي الفنانة زينة عز الدين وزين الدين إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين علي عزت، وألزمته بالمصروفات، وأتعاب المحاماة.

وقدم أحمد عز استئنافًا على الحكم، إلا أنه رفض، ليسدل بذلك الستار على قضية النسب الشهيرة التي شغلت الرأي العام طوال سنوات مضت.

وتضمنت إجراءات القضايا بينهما إجراء تحليل البصمة الوراثية D.N.A، لإثبات النسب من عدمه، وهو ما يمكن اعتباره، بحسب خبراء قانونيين وقتها، تأكيدًا على صحة الدعوى لنسب الطفلين، ومن ثم إقامة الدعوى على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون.