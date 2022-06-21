فاشينيستا سعودية تحتفل بتصدر فلاترها ترند سناب شات

احتفلت إحدى الفاشينيستات السعوديات المقيمات في الولايات المتحدة الأمريكية بتصدر اسمها قائمة أبرز وأهم المواضيع الأكثر تداولاً مؤخراً في تطبيق ”سناب شات“.

ونشرت العارضة والمشهورة السعودية ”مودل روز“ عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ صورة تشير إلى تصدرها قائمة ترندات التطبيق الأصفر، مع الإشارة لذلك.

وعلقت ”مودل روز“ على تلك الصورة قائلة: ”فلاتري ترند للي لسه ما جربهم جربوهم وقولولي رايكم بهالسنابة“، مع إدراج رابط لتلك الفلاتر الخاصة بالعارضة السعودية.

يذكر أن ”مودل روز“ من العارضات السعوديات المثيرات للجدل، والتي تحل باستمرار على قائمة الترند بسبب الظروف التي تدفع بها للسطح باستمرار سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وتصدرت صورة الفاشنيستا السعودية المقيمة في لوس أنجلوس مؤخراً غلاف مجلة ”فوغ“ الإيطالية التي تهتم بالأزياء وبأخبار المشاهير حول العالم، وهو ما جعل روز تنشر مقطعاً للتعبير عن فرحتها بتلك الخطوة.

وكانت مودل روز قد دخلت في أزمة عائلية حادة، تخللها تراشق وتلاسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع زوجها السابق محمد آل محمود، في أبريل الماضي، وانفجرت غضباً في مقطع مصور ظهرت فيه وانهارت بالبكاء خلال هجومها على زوجها السابق.

وأشارت المشهورة السعودية إلى أنه سيأتي اليوم الذي يخرج فيه طليقها من حياتها، وينكشف على حقيقته لأنها تحملته لسنوات وهي تعرف أن ما بداخل طليقها أسود، بحسب تعبيرها.