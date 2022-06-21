على غرار يعقوب بوشهري.. المشهور الكويتي "دحومي" يتفاجأ بصورته في الأخبار

فوجئ مشهور مواقع التواصل الكويتي ”دحومي“ بوجود صورته على خبر تداولته وسائل إعلام محلية عن وزيرة التربية السابقة الدكتورة موضي الحمود.

وكان الخبر يتحدث عن انتقاد الوزيرة السابقة لحصول نسبة عالية من طلاب الثانوية العامة على نسبة 100% في الامتحانات.

واستنكرت موضي الحمود في تعليقها هذه النسبة، قائلة: ”مو معقولة طالب نايم بفراشه ويحصل على الدرجة الكاملة“.

وأرفق تصريح ”الحمود“ بصورة كمثال لـ“الطالب النائم“، إلا أن الصورة التي كان من المفترض أن تكون عامة وليست محددة الشخصية، كانت للمشهور ”دحومي“.

وعلق ”دحومي“ مصدوما عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ على تناقل صورته مع تصريح الوزيرة، بالقول: ”طب أنا وش دخلني“.

بدورها، نفت الوزيرة السابقة الدكتورة موضي تصريحها عن هذه النسبة في العام الجاري، مؤكدة أن ”هذا التصريح لها يعود إلى عام 2020“.

وعلقت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”هذا تصريح قديم وقت التعليم اون لاين وارتفاع نسب النجاح آنذاك 2020، لم أدل بأي تصريح عن النتائج الحالية لأني لم أطلع على النتائج، ولا زال الوقت مبكر والطلبة يمتحنون، الواجب ذكر تاريخ التصريح، وتمنياتي بالتوفيق لأبنائنا الطلبة“.

وتأتي واقعة المشهور ”دحومي“ بعد واقعة مشابهة لمواطنه مشهور مواقع التواصل يعقوب بوشهري، إذ أعلن في وقت سابق عن تقدمه بشكوى ضد قناة ”الحدث“ السعودية، عقب ظهور صورته في تقرير إخباري منسوب للقناة يتحدث عن الاغتيالات في إيران.

ونشر ”بوشهري“ التقرير الذي أرسله له أحد الأشخاص عقب توثيقه من على شاشة التلفاز، حيث ظهرت صورته ضمن التقرير مع صور علماء إيرانيين تعرضوا لعمليات اغتيال في الآونة الأخيرة.

وأرفق الفيديو الذي نشره عبر حسابه في ”سناب شات“ بتعليق، قال فيه: ”خلصوا من كل شي الحين حطوني إني مع اغتيالات إني عالم نووي، قناة الحدث!!!“.

وعلق يعقوب بوشهري بالقول: ”يالله!!!.. صباح خير تنام شاعر وتقوم عالم نووي“.