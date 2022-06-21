عبير الشرقاوي تتبرأ من أعمال والدها بعد هجومها على مهرجان الجونة

تبرأت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي من أعمال والدها المخرج والممثل الراحل جلال الشرقاوي، وذلك بعد ساعات من هجومها على مهرجان الجونة السينمائي ووصفه بمهرجان ”العري والعار“.

وأعربت عبير الشرقاوي عن سعادتها، يوم الإثنين، بإلغاء مهرجان الجونة الذي وصفته بمهرجان ”العري والعار“، وذلك في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانتقدت إحدى متابعاتها هجومها في تعليق على منشور ”الجونة“، وسألتها عن رأيها في والدها الذي أخرج مهرجان المسرح، وقام بإخراج أعمال لفيفي عبده وإلهام شاهين وغيرهما.

وردت عبير الشرقاوي على انتقاد متابعتها قائلة: ”أنا مش مسؤولة عن أي حاجة عملها وعمري ما دعمت الجماعات المتطرفة أو غلطت في جنود بلادنا“.

وتعرضت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي لانتقادات من بعض الفنانين ومن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب وصفها لمهرجان الجونة السينمائي بمهرجان ”العري العالمي“.

وأعلنت إدارة مهرجان ”الجونة“ السينمائي الدولي، في وقت سابق، تأجيل فعاليات دورته السادسة، التي كان من المقرر إقامتها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلى أجل غير مسمى.

وكتبت الفنانة عبير الشرقاوي منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلنت خلاله عن سعادتها بـ ”إلغاء“ مهرجان الجونة قائلة: ”أحلى خبر سمعته من سنة، إلغاء مهرجان العري العالمي“.

وكانت عبير الشرقاوي قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب هجومها على مسلسل ”بطلوع الروح“ الذي عرض في رمضان الماضي، واصفة إياه بالمسيء للإسلام.

وكتبت عبير الشرقاوي منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قالت فيه: ”أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح.. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة“.

وأثار منشور عبير الشرقاوي ضجة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين، حيث علق عليه السيناريست عمرو محمود ياسين وكتب: ”اسمحي لي اختلف معاكي.. بنيتي الفكرة على أن الخمرة حرام في الإسلام فمستحيل الدواعش يشربوا الخمر، طيب وهو حرق الأسرى مش حرام في الإسلام؟“.