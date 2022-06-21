الكويت.. إدانة الفنان طارق العلي بقضية سب الفنانة حياة الفهد

أدانت محكمة الجنح في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، الفنان طارق العلي عن سب الفنانة حياة الفهد في تسجيل صوتي منسوب إليه.

وبحسب حساب ”المجلس“ المحلي، فقد غرمت ”الجنح“ الفنان طارق العلي عن الواقعة مبلغ 75 دينارا (248 دولارا).

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ووقعت خلافات عديدة بين الفنانين العلي والفهد، بعد تسريب صوتي منسوب للفنان الكويتي تم تداوله العام 2018، ويسيء للفنانة الكويتية وابنتها.

ووصف المقطع المنسوب لطارق العلي، ابنة حياة الفهد بـ“الغبية السودة“، حيث يسمع في التسجيل الصوتي، صوت شخص (من غير المؤكد إذا كان للفنان طارق العلي أو تم تركيبه)، يقول فيه: ”هاي لما دخلت (..) يا حياة بشرفج الحين ويوم ليك مصلحة عشان بنتج الغبية السودة (..) هاجمتني (..) والله أنا لو أسأل حياة الفهد منو فهد الهاجري، هي ما تعرف منو رئيس الوزرا (..)“.

ودفع التسجيل المسرب بالفنانة ”الفهد“، إلى التقدم بدعوى أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في الكويت ضد الفنان ”العلي“، تتهمه فيه بالإساءة، وإطلاق عبارات عنصرية بحقها وحق ابنتها.

بدوره، رفع ”العلي“ دعاوى على المسيئين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بتلفيق التهم له.

ولاحقا، قدم طارق العلي اعتذاره للفنانة حياة الفهد عن التسجيل المسيء، لكن خلافا لاحقا اندلع بينهما بعد هجومه عليها وعلى مواطنه الفنان حسن البلام، ليعاود في أبريل/ نيسان الماضي إلى تقديم اعتذار جديد لـ“الفهد“ وكذلك اعتذار لـ“البلام“.

واعتذر طارق العلي من الفنانة حياة الفهد على التسجيل المسيء دون أن يتطرق لتفاصيله، معلقا في مقطع فيديو موثق: ”حتى أستاذة حياة الفهد لها كل التقدير والاحترام، ولا يمكن في يوم من الأيام أغلط عليها، لها كل التقدير والمحبة، بس ابعدوا هالفتن عنها“.

وبدأ الخلاف بين كل من الفهد والعلي قبل تسريب المقطع المسجل بعام، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه طارق العلي على المعهد العالي للفنون المسرحية لاتخاذه قرارًا بمنع الطلاب من التمثيل، فيما دافعت الفنانة حياة الفهد عن القرار، الأمر الذي أثار حفيظة طارق وتطور الخلاف بينهما.

وكثيرًا ما يتهم طارق العلي بالإساءة لفنانين، إذ تقدم بدوره، آنذاك، الفنان شعبان عباس ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه العلي بسبه، وقال إنه فوجئ بانتشار تسجيل صوتي للعلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي عبارات سب وقذف بحقه. فيما لم يعرف إن كان التسجيل الصوتي هو ذاته الذي أثار المشكلة مع حياة الفهد.