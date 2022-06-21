من هو الإعلامي البحريني الراحل سعيد عبدالله الحمد؟

رحل الإعلامي والصحافي البحريني البارز سعيد عبد الله الحمد، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لنوبة قلبية، تاركًا منبر الإعلام بعد مسيرة حافلة تميز فيها بجرأة مواجهة منتقديه.

وعُرف عن الإعلامي البحريني حرصه على ”البيت العربي ومساندته قضايا الأمة“، وفقًا لمتابعيه، كما اشتهر أيضًا بآرائه وانتقاداته، عبر برنامج ”مع سعيد الحمد“، للتعبير عن موقفه المعارض لـ“الصفوية“.

كما اعتاد الإعلامي البحريني الراحل دائما على انتقاد ”المعسكر الغربي“.

وواجه سعيد الحمد بسبب مواقفه حملات قضائية شرسة، كان أبرزها شكوى قضائية بحقه رفعتها صحيفة ”الوسط“ البحرينية ضده عام 2016، بدعوى إساءته لها من خلال ”تغريدات“ كتبها.

وتضامن آنذاك العديد من الصحافيين والمواطنين مع الحمد، حيث احتشدوا في المنطقة الدبلوماسية لدعمه بعد شكوى ”الوسط“.

كما شهد موقع التواصل ”تويتر“، آنذاك، حملة تضامن مع الإعلامي البحريني عبر هاشتاغ #كلنا_سعيد_الحمد، شارك بها نخبة من مثقفي وإعلاميي البحرين وبعض المواطنين.

وأكد الإعلامي البحريني الحمد بعد خروجه من النيابة العامة، حينذاك، أنه ”خضع لتحقيق نزيه وحيادي في نيابة العاصمة“، مشددا على أن ”سبل التهديد والوعيد لن تثنيني عن آرائي ومواقفي الوطنية“، وفقا لتعبيره.

وشارك طيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نعي الإعلامي البحريني سعيد عبد الله الحمد.