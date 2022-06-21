صحيفة عكاظ السعودية تشن هجوما لاذعا على حفل إليسا وسعد لمجرد

شنت صحيفة عكاظ السعودية هجوما لاذعا على كل من الفنانين المغربي سعد لمجرد واللبنانية إليسا بعد أدائهما حفلا غنائيا معا في ”موسم جدة“.

ووصفت الصحيفة المحلية المعروفة العرض الذي قدمه الفنانان على مسرج ”جدة سوبر دوم“، بأنه عرض ”مسرحي هزيل وفقير بكل شيء“.

وانتقدت طريقة أداء لمجرد وإليسا على المسرح، إذ قالت إنهما ”أكثرا من الضحك على المسرح“، لافتة إلى أنهما ”خيبا آمال الجمهور، الذي دفع تكاليف تذاكر بقيمة عالية، للاستمتاع بحفلة فنية، وليس لمشاهدة عرض كوميدي مليء بالقهقهات والنشاز المكرر“، بحسب الصحيفة.

وأضافت ”عكاظ“ أنه ”رغم طرح الفنانين لـ(دويتو) غنائي، عرضاه للمرة الأولى في الحفل، وكان من المفترض أن يحقق نجاحا، لكنه جاء بمستوى ضعيف ويفتقر للتنسيق والتناغم بينهما“.

واستنكرت الصحيفة السعودية تخلل ”الدويتو“ لأحاديث جانبية وضحك من قبل كل من لمجرد وإليسا، مشددة على أنه ”كان من الضروري على الفنانين التدرب على غناء الدويتو قبل صعودهما على المسرح“.

وقالت الصحيفة إن ”النجمة اللبنانية افتقرت للتحضير المناسب للحفل، إذ فشلت في أداء أغنيتها الأشهر (بتمون) أو تذكر كلماتها“، منتقدة في الوقت ذاته ردة فعل الفنان المغربي حينها بالضحك.

وشددت على أن ”سعد لمجرد افتقر كذلك للغناء بشكل لائق فنيا، كما انشغل بالرقص على أغانية بطريقة (البلاي باك) في حفل كان من المفترض أن يكون حيا بالكامل كما تم الترويج له“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”تاريخ الفنانين قد يكون أنقذهما جماهيريا، لكنهما قدما مستوى دون المأمول فنيا“.

واعتبرت صحيفة ”عكاظ“ أن شركة روتانا، المنظفة للحفل، أهملت إخراج الحفل بطريقة تليق باسمها، مؤكدة أنه على ”الشركة أن تحافظ على قيمتها كجهة رائدة في الفن، والتحضير المناسب لكل حفل مسبقا، تفاديا لمثل هذا السقوط“.

يذكر أن حفل الفنانين سعد لمجرد وإليسا أقيم في الـ17 من يونيو/ حزيران الجاري ضمن فعاليات ”موسم جدة“.