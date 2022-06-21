حسام الجندي يعلن عودته لزوجته منال الحمروني

أعلن الفنان المصري حسام الجندي عودته لزوجته الإعلامية التونسية منال الحمروني، بعد أقل من شهر من إعلان انفصالهما.

وأعلن الفنان المصري حسام الجندي، في الشهر الماضي، انفصاله عن زوجته الإعلامية والفنانة التونسية منال الحمروني، من خلال منشور عبر فيسبوك.

وكتب حسام الجندي اليوم، منشورا عبر حسابه على فيسبوك قال في: ”الأول أنا بشكر كل صحابي وكل زمايلى اللى دعموني وكلمونى أنا بجد مش عارف اشكركم ازاى، وبشكر مراتى حبيبتى إنها استوعبت الموقف ده واتعاملت معاه“.

وتابع: ”أحب أقولك حبك واهتمامك ظهر قوى في الموقف الصعب ده وانك اتعاملتي كأنه لا شيء لم يكن وخليتي بالك من ابننا وكل الأمور مشيت كأني موجود بالضبط“.

ووجه الشكر لزوجته قائلا: ”بشكرك منال حبيبتي وآسف على أي ألم سببتهولك، وفي النهاية الحب أكبر من أي خلاف حتى لو كان كبير وأكبر من أي سوء تفاهم“.

وكشف حسام الجندي في مايو الماضي خبر الطلاق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلًا: ”قدر الله وما شاء فعل، إلى من يهمه الأمر، تم انفصالي من منال حمروني، وتمنياتي لها بالتوفيق“.

من جانبها، لم تعلق الممثلة والإعلامية التونسية منال الحمروني، على خبر الانفصال، لكنها كانت قد نشرت منذ 5 أيام عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ عبارة تقول: ”أعتذر لنفسي على سوء اختياري لبعض البشر“.

وبإعلان الانفصال، لم يستمر زواج حسام الجندي والحمروني، أكثر من عامين وعدة أشهر، حيث عقد قرانهما مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 في تونس حيث موطن زوجته.

وكان الثنائي قد أثار حالة من الجدل عقب الظهور الرسمي الأول بعد زواجهما وتحديدا بعد الزواج بأيام، بعدما قام بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.

وحينها تعرض حسام الجندي، وزوجته الحمروني، لانتقادات حادة، واعتبره الجمهور بأنه تعمد تقليد مواطنه الفنان أحمد الفيشاوي، الذي كان يقبل زوجته السابقة ندى الكامل، قبل انفصالهما على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية.

وحسام الجندي ممثل مصري من مواليد عام 1981، تخرج من كلية الهندسة قسم العمارة، وبدأ مسيرته الفنية من عمر 20 عاما حينما كان طالبا، حيث كانت أول مشاركة سينمائية له عام 2001 مع الفنان هاني رمزي، في فيلم ”صعيدي رايح جاي“.