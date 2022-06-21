سمول كابتشينو يتلقى عرضا للزواج مقابل مليون ريال

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي الشهير بلقب ”سمول كابتشينو“، حالة من الجدل، بعد نشره عدة مقاطع لفتاة تدعى نورا الزهراني تعرض عليه الزواج منها مقابل تسليمه مبلغ مليون ريال سعودي.

وفي أول فيديو نشره المشهور السعودي، عبر حسابه في تطبيق “تيك توك”، ظهرت الفتاة وهي تعرض نفسها عليه للزواج منها، مشيرة إلى أنها تجلس بجوار والدتها وهي تعرض هذا العرض، مؤكدة أنها على استعداد توصيل المبلغ كاش حالة موافقة ”سمول كابتشينو“ الزواج منها.

وعقب العرض دخلت الفتاة التي عرفت نسفها أنها ابنة عائلة سعودية عريقة، في وصلة من المديح بحق ”سمول كابتشينو“، ليرد عليها الأخير بالقول: “الله يسعدك يا نورة، أنا يكفيني حبك الصادق لي“.

وأعرب المشهور السعودي عن سعادته من حديث الفتاة بالقول: ”الآن 10 آلاف يتابعون بثي أنا للأمانة هذا شي يسعدني، بغض النظر يا جماعة عن المبلغ هي عارضة مليون ريال قدامكم، أنا إنسان حبيت شجاعتك“.

وشكك مغردون في أن الفتاة تحمل الجنسية السعودية، وأن ما حدث كان بالاتفاق مع المشهور السعودي، لنشر الأخير مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه الفتاة من جديد وعرضت محادثة بين والدها وهو يؤكد نسبها.

وظهرت الفتاة من جديد وهي تقول هذا المقطع إهداء للمشككين، وتبدأ في تشغيل مقطع صوتي قالت إنه من والدها، والذي ظهر فيه وهو يقول: “السلام عليكم حبيت أوضح للجميع اللي يسمون أنفسهم مشاهير بخصوص بنتي نورا أو الشيخة نورا بنت الشيخ عبد المحسن الزهراني”.

وأضاف الصوت التي قالت الفتاة إنه لوالدها: “هي تنتمي لعائلة كبيرة وعريقة من شيوخ الزهراني، لذلك على المشككين أن يراجعوا أنفسهم أولا ويعرفون أن الشيخة نورا بنت الشيخ عبدالمحسن بن رجب الزهراني ترجع من بلاد زهران وهذا شرف كبير لكل إنسان”.

وتعرض سعد العنزي الشهير بلقب ”سمول كابتشينو“، لموجة من الانتقادات في “تويتر”، منتقدين طريقة عرض الفتاة للزواج من المشهور السعودي، وتفاخر الأخير بالأمر، في المقابل كانت هناك بعض الآراء التي كانت داعمة له.

وكتب أحد المتابعين: “طيب تنتمي إلى عائلة عريقة امسكوا مجنونتكم لو سمحتو كفاية علينا سمول كابتشينو”.

طيب تنتمي الى عائلة عريقه امسكوا مجنونتكم لو سمحتو كفايه علينا سمول كابتشينو https://t.co/dfx8tvycP0 — ✨ (@ii7llg) June 20, 2022

فيما كتب آخر “معاد اقدر خلاص شوفولكم حل مع هذا الادمي اللي طغى وتجبر واستفحل”.

معاد اقدر خلاص شوفو لكم حل مع هذا الادمي اللي طغى وتجبر واستفحل https://t.co/8bRs7v7qiy — na. (@De_1err) June 20, 2022

بينما كتب حساب باسم وليد منتقداً الهجوم الذي يتعرض له إذ كتب: “كفو أستاذ سعد لا تخليهم يخربون حب حياتك استمر أنا معك“.