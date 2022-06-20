بدور البراهيم: نحن نفيد المجتمع ويجب سن قوانين لحمايتنا

طالبت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، سلطات التشريع في بلادها بإصدار بنود في القانون تحمي المشاهير من التنمر.

وقالت بدور البراهيم، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“، وتناقلته الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجمتاعي، إن مشاهير مواقع التواصل والمجتمع الآن أصبحوا صيداً سهلاً لكل من يريد أن يتطاول على غيره بدون حساب.

وأضافت خبيرة التجميل: ”استغرب كأن المشهور لكل من هب ودب الساقط واللاقط يهاجمه ويتجاوز في حقه ويتطاول عليه بدون أي حساب“.

واعتبرت المشهورة السعودية، ”إنها وجميع المشاهير يفيدون المجتمع، لذلك من حق المجتمع حمايتهم ممن يحاول أن يتطاول أو يتنمر عليهم“.

وتابعت: ”أطالب بحقوق المشاهير، لازم يصير لنا بنود وحقوق وشروط تحمينا من التنمر، لأن مثل ما أحنا قاعدين نفيد بلدنا ومجتمعنا لينا برضو حقوق، لأن اللي صاير شيء مو طبيعي“.

وكُرمت بدور البراهيم، مع مجموعة من المشاهير في السعودية يوم الجمعة الماضي في فعالية إعلامية، وعلقت على تكريمها مؤكدة على ”أهمية تكريم مشاهير السوشيال ميديا“.

وحينها وجهت البراهيم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، شكرها لمتابعيها لتهنئتهم لها بعد تكريمها في ”ملتقى الإعلام الجديد“، لافتة إلى أن ”الحفل كان مفيدًا للغاية“.

وقالت في معرض حديثها: ”بصراحة، أمس، مرة استفدت من الحفل، ما تتخيلون قديش قاعدة أسمع لكل دكتور دخل وألقى كلمة للموجودين كلهم، وكان نفسي كل المشاهير يجون حتى مش المكرمين، كلنا فينا الخير، لكن كان نفسي الكل يجي يسمع كلام الدكاترة، كلام يثلج الصدر“.

واعتبرت البراهيم أن مشاهير مواقع التواصل ”مسؤولون عن حساباتهم“، لذا عليهم تقديم ما يعود بالنفع على متابعيهم، وزرع ”المُثل والمبادئ الإسلامية“.

وتابعت في الفيديو: ”في بالكم فيه مشاهير تكرموا ما يستاهلون، بالعكس يمكن أنتم تشوفون مشهورًا ما يستاهل، يمكن بهاي الجلسة رح يغير نفسه ومحتواه وأشياء كثيرة سمعها، أمس، قديش أنا فرحانة بالأشياء إللي سمعتها“.

وأكدت أن ”هناك حاجة لتكريم مشاهير السوشيال ميديا مرة أو مرتين في العام، لتوجيههم، إلى ما هو أفضل“، مبينة أن ”هناك مشاهير على مواقع التواصل بحاجة للتوجيه لأنهم جهلاء ولا يملكون وعًيا كافيًا“.

وأثارت فعالية أقيمت، الجمعة الماضي، في السعودية تحت شعار ”ملتقى الإعلام الجديد“، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفع الجدل، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لإصدار بيان تؤكد فيه ”عدم حصول القائمين على الفعالية على ترخيص“.

وتبرأت ”هيئة الإعلام“ من ذلك الحفل بعد أن قال أحد المتحدثين فيه إنه تحت مظلة ”وزارة الثقافة والإعلام“، على الرغم من كونهما وزارتين منفصلتين منذ سنوات.