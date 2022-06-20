شيرين رضا تعلن "اعتزالها" دراما رمضان

أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا اعتزالها الأعمال الرمضانية؛ بسبب إرهاقها في تصوير مسلسل ”شغل في العالي“، الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي.

وشاركت الفنانة شيرين رضا في رمضان بمسلسل ”شغل في العالي“، الذي قامت ببطولته بمشاركة مواطنتها الفنانة فيفي عبده.

وقالت شيرين رضا، خلال لقاء أجرته مع برنامج ”mbcتريندينغ“، إن ”مسلسل رمضان حاجة مهلكة جدا، واتعلمت مش هعمل كده تاني في نفسي، مش عايزة أكرر التجربة، ولسه خارجين من رمضان دخلت فيلم علطول، وحاليا مش عايزة أمثل ونفسي أقول لهم اعتزلت“.

وكشفت عن سبب قرارها قائلة: ”التصوير المتأخر، مسلسل شغل في العالي صورنا 35 ساعة متواصلة وحاجة مرهقة جدا، لكن انبسطت إن المسلسل عجب جزء من الناس“.

وأثارت الفنانة شيرين رضا مؤخرا الجدل بعد تصريحها بعدم معرفتها للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك في لقاء تلفزيوني ببرنامج ”حبر سري“، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، حيث قالت عنها: ”معرفهاش، معرفش أغانيها وعمري ما سمعتها“.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تجاهل شيرين رضا وزعمها بعدم معرفة أحلام يرجع لمهاجمة الأخيرة لها لوصفها صوت الأذان العام 2017 بـ“الجعير“، الأمر الذي قوبل حينها بهجوم كبير على الفنانة المصرية.

وأعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدات قديمة للفنانة الإماراتية أحلام، عندما هاجمت شيرين رضا بسبب هجوم الأخيرة على صوت الأذان، إذ كتبت حينها تغريدتين منفصلتين عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أعربت فيهما عن غضبها من تصريحات شيرين رضا بشأن صوت الأذان.

وكتبت أحلام حينها مستنكرة تصريحات شيرين رضا حول الأذان، وقالت: ”لو سمحتم الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقى هادية عشان ما حد يزعجها طال عمرها، بس نبي نعرف ايش نوع الموسيقى شرقي ولا غربي، شر البلية ما يضحك، حسبي الله وكفى“.

وأضافت الفنانة الإماراتية في تغريدة لاحقة: ”زين سووووا فيك عمرو دياب لما شاتك حسبي الله عليكي، صوت الأذان جعير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. يعني سووووو كلااااس“، قاصدةً أن انفصالها عن عمرو دياب كان فيه خير كثير للأخير.