أول ظهور للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية

نشر الفنان المصري طارق فؤاد، اليوم الإثنين، صورة له برفقة الفنان محمد الحلو، خلال زيارته في المستشفى، وذلك في أول ظهور له بعد خضوعه أمس لعملية جراحية “خطيرة” في الساقين.

وظهر محمد الحلو في الصورة التي نشرها طارق فؤاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو بصحبة الأخير والمايسترو عماد عاشور.

وعلق طارق فؤاد على الصورة: “منذ ساعة عند أخي الحبيب وعشرة العمر كله المطرب محمد الحلو ومعي أخي الحبيب المايسترو عماد عاشور.. ألف حمدا لله على سلامتك يا محمد”.

وخضع الفنان محمد الحلو، الأحد، لعملية جراحية في الساقين، استمرت لمدة 6 ساعات، داخل مستشفى عين شمس التخصصي في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف حمادة الحلو نجل الفنان تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من غرفة العمليات، قائلاً: ”أطول 5 ساعات في حياتي، لكن الحمد لله بابا خرج من غرفة العمليات حالًا بعد تركيب 6 دعامات، ربنا يكمل شفاك على خير يا حبيبي“.

وقدم نجل الفنان محمد الحلو في منشور على “فيسبوك” شكره للجمهور، وقال: ”مش عارف أشكركم إزاي على دعواتكم وحبكم، وإن شاء الله أطمئنكم عليه، لكن الدكتور طلب منع الزيارة النهاردة حتى يتعافى بإذن الله“.

وكان حمادة الحلو قد كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة والده بوعكة صحية خطيرة تتمثل بانسداد شرايين الساقين بنسبة عالية تتطلب خضوعه لجراحة عاجلة، ونقل على إثرها للمستشفى.

وقال حمادة الحلو في منشور على موقع ”فيسبوك“، آنذاك: ”أبويا، وأخويا، وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي، الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج لدعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين بنسبة فوق 80%، يارب اشفه شفاء لا يغادر سقمًا“.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية تكفلها بعلاج الفنان محمد الحلو، لتخرج النقابة بعدها بساعات وتعلن رفض الفنان الحلو عرض النقابة، موضحة أن الفنان أكد أنه قادر على علاج نفسه، وأن موارد النقابة الأولى بها من لا تسمح ظروفهم المادية بعلاج أنفسهم.