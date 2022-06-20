توقيف المخرج الكندي بول هاجيس بتهم اعتداء جنسي

أفاد محام ومحامية، اليوم الإثنين بأنه تم وضع موكلهما الكاتب والمخرج السينمائي الكندي بول هاجيس الفائز بالأوسكار قيد الإقامة الجبرية في جنوب إيطاليا بتهم الاعتداء الجنسي على فتاة وإلحاق إصابة متزايدة الخطورة بها، وهي تهم ينفيها هاجيس.

وقال محاميه الإيطالي ميشيل لافورجيا: ”تم اعتقال السيد بول هاجيس يوم الأحد (أمس) بإجراء طارئ أصدره المدعون في برينديسي وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في أوستوني، سيستجوبه بحلول يوم الخميس قاض سيكون عليه اتخاذ قرار باستمرار أو عدم استمرار حبسه“.

وأوضح المدعون في برينديسي، في بيان أمس الأحد، أن هاجيس متهم بإرغام فتاة غير إيطالية على مضاجعته بغير رضاها على مدى يومين في أوستوني بإيطاليا.

وقالت بريا تشودري محاميته الشخصية في بيان: ”بموجب القانون الإيطالي لا يمكنني التطرق إلى الأدلة، رغم ما قلته، أنا واثقة بأن جميع المزاعم ضد السيد هاجيس سيتم رفضها“، فيما أشار المحاميان إلى أن هاجيس أنكر الاتهامات وإنه سيتعاون مع السلطات.

وقال المدعون في بيانهم: ”امرأة شابة أجنبية اضطرت لطلب الرعاية الطبية“ بعد هذه العلاقات الجنسية، لافتين إلى أن رجلا اصطحب الفتاة بعد العلاقات التي تمت دون رضا يوم الأحد إلى مطار برينديسي حيث تُركت رغم ”أحوالها البدنية والنفسية غير المستقرة“.

وذكر مصدر في التحقيقات بأنه سيتم استجواب الفتاة المجهولة الهوية في الأيام العشرة المقبلة وذلك سعيا إلى أدلة لمحاكمة محتملة في المستقبل.

وكتب هاجيس (69 عاما) قصة فيلم ”مليون دولار بيبي“ (فتاة المليون دولار) وشارك في كتابة وإخراج فيلم ”كراش“ (تصادم) اللذين نالا جائزة الأوسكار عن كل منهما.

في عام 2018 نفى هاجيس اتهامات له بإساءة السلوك الجنسي من أربع نساء اتهمته اثنتان منهن باغتصابهما.