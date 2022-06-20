المطربة أمينة ترد على سخرية الجمهور منها بعد سقوطها في حفل غنائي

أعربت المطربة المصرية أمينة، عن انزعاجها من سخرية الجمهور منها وهجوم البعض عليها، بسبب سقوطها أرضا خلال إحيائها حفلا غنائيا الذي تسبب في إصابتها بتمزق في الأربطة بحسب قولها.

وجرى تداول مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه أمينة وهي تسقط أرضا خلال حفل غنائي، وصاحب ذلك تعليقات متناقضة من الجمهور ما بين متعاطف معها، وأخرى وصلت حد ”الشماتة“.

وانتقدت أمينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هجوم الجمهور بالقول “جماعة الناس اللي مفكرة أن العيشة وردي وياما هنا ياما هناك، إحنا برضو بني آدمين وبنتعب وبيحصل انتكاسات زي أي حد”.

وأضافت المطربة المصرية مبررة سقوطها أرضا خلال الحفل، معلنة إصابتها بتمزق في الأربطة بسبب ذلك السقوط ”دي حاجة حصلت غصب عني ورغم أني كنت بتحامل على نفسي عشان خاطر فيه ناس جايه عشان تشوفني مارضتش أمشي ونتيجة تحملي على رجلي جاني تمزق في الأربطة“.

وأعربت عن استيائها من الهجوم عليها والشماتة بها في الوقت الذي تلقت فيه بعض رسائل الدعم، قائلة ”كل ده مش مهم قد ما مهم أوي أني لقيت ناس كتير الحمدلله بتبعت تسأل عليا وتطمن عليا، وناس تانية بتشتم فيا وشمتانه فيا وبتقول أحسن ما تقطع، أحسن دي بتترقص، أحسن دي مش عارف أيه؟! ليه كل ده؟! ليه الغل والحقد ده؟ ليه الكره غير المبرر ده؟!“.

واختتمت أمينة موجهة رسالة للجمهور قائلة ”جماعة إحنا أبسط من كده بكتير وأي شو إعلامي بيظهر قدامكم أوعوا تتخدعوا فيه أنا أمينة أختكم وبنتكم ومكنتش متوقعة ألقى فيه ناس كتيرة كده جواها غل وحقد من ناحيتي، ربنا يهديكم ويبعد عننا النفوس المريضة دي يا رب“.

يشار إلى أن المطربة المصرية أمينة، طرحت في مارس/ آذار الماضي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ”النفسية تعبانة“ عبر قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد ”تجار السعادة“، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.